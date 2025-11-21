Domaći lješnjaci u slatkim i slanim varijantama: Kako su brat i sestra iz Slavonije razvili ukusan proizvod?

Kad brat i sestra udruže snage, posebice u nastojanju da spoje ljubav prema zemlji i prirodi, nastaje lijepa poduzetnička priča. Vodimo vas u Slavoniju, nedaleko od Đakova, gdje su Anita i Ante lješnjaku udahnuli potpuno novo ruho. Dok Ante radi u polju, Anita razvija ideje. Do kakvog su ukusnog proizvoda došli, predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska.

Anita i Ante iz Slavonije odrastali su uz poljoprivredu. 2015. njihov je otac posadio nasade lješnjaka. Ante je još od malih nogu znao da želi raditi u poljoprivredi, a s vremenom time je zarazio i sestru.

''Brat je od malena u poljoprivredi, budući da je naš otac odrastao na selu i već je tada otac radio jedan dio poljoprivrede, ali to je tad bio malo s obzirom da je njemu glavni posao bio automehaničarski. Brat od malena odlazio na selo, voli poljoprivredu i s didom je radio. Ja sam se uključila kasnije. Kroz odrastanje kako sam povezana s bratom tako sam nekako i ja zavoljela to tako da se danas zajedno bavimo proizvodnjom i preradom lješnjaka dok ratarski dio brat sam radi'', priča Anita Habada.

Poljoprivreda je, kažu, kruh sa 7 kora, ali Ante se uhvatio s njom u koštac.

''Lješnjak je kultura kao i svaka druga zahtjeva jako puno truda i rada, ne može se ništa postići na brzinu. Moj dio posla je da održavam nasade i da proizvedem kvalitetnu sirovinu koji ja donesem njoj u pogon, a onda je na njoj da osmisli razmiščite proizvode. Ja sam u tom trenutku kušač da se osmisli što se bolje može'', objasnio je Ante.

Galerija 5 5 5 5 5

Startaj Hrvatska - 5 Foto: In Magazin

Startaj Hrvatska - 7 Foto: In Magazin

Nakon što su postali pravi proizvođači lješnjaka, Anita, koja je pohađala i slastičarsku školu, počela je razmišljati kako bi ga još mogli plasirati na tržište. S obzirom na to da su u obitelji svi slatkoljupci, odluka je brzo pala.

''Mi smo veliki ljubitelji čokolade, mi ne znamo stat, nego kad se jede odmah se pojede cijela čokolada. Kako smo proizvođači lješnjaka spojili smo ugodno s korisnim. Tako su i nastali naši proizvodi. Imamo karamelizirani lješnjak koji je obložen različitim vrstama čokolade, a uz to uvijek je dobra i neka slana varijanta pa je tako nastao i naš slani lješnjak kao odličan snack proizvod''.

I sada se s domaćim lješnjakom iz vlastitog uzgoja predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska, uz koji su dobili ideje za 4 različita okusa, iza kojih danas stoje.

In Magazin: Startaj Hrvatska - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Startaj Hrvatska - 1 Foto: In Magazin

Startaj Hrvatska - 6 Foto: In Magazin

''U projekt smo ušli sa slanim lješnjakom, tostirani slani lješnjak, karamelizirani lješnjak u bijeloj čokoladi s okusom naranče, karamelizirani lješnjka u mliječnoj čokoladi i karamelizirani lješnjka u karamel čokoladi, 4 proizvoda. Naši proizvodi su nastali unutar samog projketa, mi do trenutka prijave nismo imali tu paletu proizvoda, stvorili smo sve nove proizvode''.

Koliko im projekt Startaj Hrvatska znači i koliko im je pomogao, već sad svjedoče, a dodatan im je motivator i poticaj za daljnja ulaganja.

''Jako veliku pomoć smo dobili i što se tiče samih proizvoda i svega ostalog, kako nas je projket izgradio s obzirom da smo mi mladi i kako naši proizvodi rastu tako i mi rastemo jer ih sami stvaramo''.

Impresivno je slušati kako je izgledao njihov početak, koji ih je doveo do statusa pravih punokrvnih poduzetnika. Njihova hrabrosti i odvažnost itekako se isplatila.

''Počeli smo kupiti ručno lješnjak nakon toga smo investirali u veliki ususiavač pa smo nabavili sušaru za lješnjake, separatore, uređaje za pranje i onda kad odradim ja svoj dio onda smo ostatak prihoda ulagali u strojeve koji trebaju sestri za završnu doradu''.

Sve ono što zarade, ulože natrag u svoj posao. Brata i sestru, koji bi mogli biti uzor mnogim mladima, možete gledati u nedjelju u emisiji Startaj Hrvatska i od njih naučiti štošta.

