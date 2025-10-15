Simpatična profesorica ispričala sve o ispadanju iz MasterChefa: ''Ja, Bosanka, a ribu treba filetirati!''

Obje su profesorice, vole kuhati i sudjelovale su u MasterChefu. Međutim, i Bojana i Danijela morale su napustiti kulinarsko natjecanje. Hoće li im ova avantura otvoriti novo životno poglavlje – otkrile su našoj Dijani Kardum.

U najpoznatijoj kuhinji u Hrvatskoj pogreške jednostavno nisu dopuštene. Svaki potez nožem, svaka sekunda na satu – može odlučiti o ostanku ili odlasku. Tako je, zbog jedne riblje pogreške, MasterChefu zauvijek rekla zbogom – Danijela Blažević.

''Ja, Bosanka, a ribu treba filetirati! Nisam puno razmišljala, ušla sam u ovo onako – samo nek’ me voda nosi, pa da vidimo što će se dogoditi. Ali, iskreno, ako sam igdje trebala pasti, onda je to na ribi.''

Iako je kuhinju morala napustiti, Danijela ne žali. Sudjelovanje u MasterChefu za nju je bio izlazak iz zone komfora i ostvarenje jedne dugo skrivane želje.

''Odavno su me moji prijatelji i bližnji nagovarali jer mi je kulinarstvo oduvijek bila neka ljubav i hobi. Malo sam uvijek bježala od kamera i medijske pozornosti, a onda sam odlučila – hajde da izađem iz svoje zone komfora i pokušam nešto novo.''

Ljubav prema kulinarstvu rodila se zapravo iz potrebe.

''To mi je nekako i život donio – bio je rat, selili smo se često, roditelji su radili, a ja sam vrlo mlada otišla od kuće i tada sam stekla prve kulinarske osnove. Igra slučaja dovela me i do Londona, gdje sam se susrela sa zdravom hranom, s nečim drugačijim – i tada sam počela eksperimentirati.''

Iako je natjecanje završilo, Danijela već zna da je ovo tek početak novog poglavlja.

''Na prekretnici sam. U godinama sam kad bih trebala promijeniti karijeru. Već imam jedan projekt na umu, a MasterChef mi je u tome pomogao.''

Oprostiti se od MasterChefa – i to kao prva koja je ispala, samo nekoliko dana nakon početka – iskusila je Bojana Banda.

''Jest, bilo je kratko, ali u svakom slučaju nezaboravno. Ono što će obilježiti ovo moje iskustvo su ljudi koje sam upoznala.''

I za Bojanu, ljubav prema kuhanju traje još od djetinjstva – a sve je počelo s bakom i njezinim kolačima.

''Za to je zaslužna, barem djelomično, baka koja me uvela u svijet kuharstva – sa svojim kiflicama, kolačima, palačinkama i svime ostalim. Kasnije, kako je mama radila u smjenama, nekako sam morala i sama. Krenulo je s onim ''Ja sam ti sve spremila, ti podgrij'', pa onda ''Ostavila sam ti to i to, ti spoji i podgrij'', a na kraju dođeš do ''E, napravi ručak.''

MasterChef ju je, kaže, privukao iz čiste radoznalosti – da testira samu sebe.

''Motiviralo me to što sam MasterChef gledala jako dugo. Volim kuhati kod kuće, u nestresnim situacijama, ali ta me radoznalost vukla – htjela sam vidjeti kako to izgleda iza scene i otprilike gdje se ja nalazim, te imam li uopće šanse ući u cijeli taj projekt.''

Ova knjižničarka i profesorica, ujedno i međunarodna sutkinja u biljaru, profesiju ipak ne planira mijenjati.

''Prilično sam sigurna da se neću baviti kuharstvom – to mi nije ni bila ideja kad sam se prijavljivala. Kuhat ću za svoju dušu, amaterski, ali se vidim u ugostiteljstvu.''

Pred ostalim kandidatima još je mnogo izazova. Prvi ih očekuju već večeras, stoga ne propustite novu epizodu MasterChefa na Novoj TV.

