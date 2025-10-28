Naša dizajnerica o šoku koji je proživjela u svoje dvije uredne trudnoće: ''Bilo mi je užasno teško...''

Kad se dijete rodi mjesec ili više dana ranije od termina, roditelji su puni briga i pitanja. A kad vam se to dogodi dva puta u dvije uredne trudnoće, onda je šok tim veći. Upravo to iskustvo modna dizajnerica Dijana Viljevac podijelila je s našom Julijom Bačić Barać za IN magazin.

''U trenu kad se rodio, on nije disao, nisam čula plač, tu sam bila malo zabrinuta. međutim kad su rekli da je sve u redu, ok, meni je to bio prvi porod. Neki palčići se rode, ali su odmah u redu, mogu i dojiti i sve, ali on nije, bio je maleni, nije mogao dojiti, čekali su da dobije na težini'', priča Diana.

Modna dizajnerica Dijana Viljevac majka je dvoje djece i oboje su rođeni prerano. Mark i Ema bili su bebe palčići.

''Prvi put je bio ogroman šok, puno smo plakali, ja sam trebala imati osjećaj ja sam majka, ja sam rodila, a nema mi djeteta, ali čim je on izašao mi smo s povezalli baš zbog dojenja'', priča Diana.

Mark je rođen s 2 i pol kilograma i 47 cm u 35. tjednu, a Ema još ranije, u 34. tjednu. Imala je svega 2 kg i 200 g i 45 cm. Oboje su prve dane proveli u inkubatoru. Ta razdvojenost još teže joj je pala s prvim djetetom.

''Meni nitko nije dijete donio, ja sam nakon 2 dana bila, niti je itko došao k meni, nitko nije došao u sobu, ja sam se pitala gdje je moje dijete. U bolnici sam, ljudi znaju što rade, ali ipak te strah, pa sam pitala nakon dva dana gdje je moje dijete'', prisjetila se.

Imala je dvije uredne trudnoće, a dogodio joj se dva puta isti scenarij.

''Bilo mi je užasno teško drugi put doći doma i nemam dijete, ali sam znala da me Mark treba i da će ona izaći van, da ju mogu doći vidjeti, samo zato što sam ja to već prošla jednom'', priča Diana.

Zato je oba puta njezin porodiljni izgledao isto.

''Ajme je l' moguće da je to opet, da ja nemam normalan porodiljni, da mogu u šetnju, u parkić, jer svaki dan smo vježabali vježbice, kod logopeda, kod neuropedijatra, uzv kukova smo radili par puta''.

I dok su njezina djeca bila još nedovoljno jaka za dojenje, ona se nije predavala. Izdajala se cijelo vrijeme njihova boravka u bolnici.

Zašto je rodila ranije? Nije dobila odgovor.

''Nikakvih tlakova, nikakvih šećera, aposlutno ništa, ni bakterija, svi nalazi su uvijek bili uredni. Moja starija sestra je rodila drugo dijete s 36 tjednaa, mlađa sestra s 35 tjedana, mi smo pitali je li to genetski oni su rekli ne''.

Četiri godine bila je na porodiljnom, kako bi se potpuno posvetila djeci, ali nedavno se vratila svojoj velikoj ljubavi - modnom dizajnu.

''Mislim da je ipak bilo primjetno da me nije bilo 4 godine i da su to moji klijenti osjetili, zato sam se htjela vratiti, ali i zbog svog psihofizičkog zdravlja''.

A kao i svakoj mami, balansiranje posla i obitelji nije lak zadatak

''Dođem na posao i mislim si sad nisam ovo, ono djetetu, a doma moram ovo, ono, još sad s drugim dijetetom mislim, sad se njoj ne mogu posvetiti kao prvom djetetu, ili ne mogu njoj kao njemu, to je ta neka grižnja savjesti'', iskreno priznaje.

Mark i Ema danas su potpuno zdravi četverogodišnjak i jednogodišnjakinja. Iako su se rodili mali, naučili su svoje roditelje najvećim stvarima – strpljenju, snazi i bezuvjetnoj ljubavi.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

