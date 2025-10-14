Upoznajte Maiu Vë! Nakon nastupa na Dori ima novi hit "Nismo sami"

Maja Kolarić predstavila je novi umjetnički projekt pod imenom Maia Vë, a njezin prvi singl "Nismo sami" je upravo objavljen.

Zadnji puta smo je čuli kada je pjevala "Bye Bye Bye" u karlovačkom trojcu EoT na Dori, a sada slušamo njezin prvi singl 'Nismo sami' samostalnog projekta pod imenom – Maia Vë (Vi).

Ovaj žanrovski hibrid spaja moderne elektroničke elemente s gitarom u snažnom, himničnom refrenu. Vokal nosi iskrenu emotivnu snagu, bez uljepšavanja, s dubinom koja od prvog slušanja grabi pažnju i ne popušta do samog kraja. Maia Vë navodi kako se žanrovski ne ograničava, što znači da možemo očekivati svakakva iznenađenja.





Maia Vë - 5 Foto: Antonio Krstić/PR

Maia Vë - 2 Foto: Antonio Krstić/PR

Pjesma je priča o ponoru u kojem se svjetlo čini daleko, gdje snovi pucaju poput stakla i tišina postaje teža od krika. No, unutar tame rađa se nježna iskra – ruka koja ostaje, oslonac koji ne posustaje. Koliko god može biti teško, sutra je novi dan. Pjesma je posveta onima koji znaju da radost postaje stvarna tek kad se osjeti i njena suprotnost – da oni koji su pogledali u tamu znaju najdublje cijeniti svjetlo.

Maia Vë - 3 Foto: Menart Promo

Maia Vë - 1 Foto: Antonio Krstić/PR

Na pitanje zašto baš Maia Vë, Maja odgovara: "Htjela sam ostaviti svoje ime jer se ne bih htjela nikako drugačije zvati, ali dodati mu drugu dimenziju - VË. Cijeli život balansiram "dva života", Maju koja ima dnevni posao i Maju koja nakon radnog vremena ulazi u svoj svijet i bavi se glazbom. VË je posveta osobnoj slobodi, tom drugom životu i osobama koje me svakodnevno podsjećaju zašto volim raditi glazbu, inspirirano videoigricama jer sam veliki gejmer."

