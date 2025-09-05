Jure Brkljača predstavio novu pjesmu, umalo ju je dao drugom izvođaču!

Jure Brkljača predstavio je novi singl "Još je otrov u meni".

Novi singl "Još je otrov u meni" donosi drugačiji zvuk i novi pristup u glazbenom izričaju Jure Brkljače. Nastala spontano, u samo jednom poslijepodnevu, pjesma je rezultat trenutka inspiracije, ali i želje da se napravi korak dalje u autorskom razvoju.

"Htio sam unijeti novu energiju u ono što radim, izaći malo iz dosadašnjih okvira i napraviti nešto što će zvučati svježe", otkriva Jure. "Iskreno, na početku nisam ni planirao snimiti ovu pjesmu – čak sam razmišljao da je ponudim nekom od kolega iz regije. Ali dogodila se neka posebna povezanost i jednostavno sam znao da je moram zadržati."

Kakva vam je pjesma? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Za produkciju je zaslužan Saša Milošević Mare, jedan od najtraženijih producenata u regiji, poznat po svom modernom pristupu i prepoznatljivom zvuku.

Jure Brkljača - 3 Foto: Petar Butković/Hit Records PR

Pogledaji ovo Celebrity Mišićavi trbuh ispod proreza ukrao je poglede svih muškaraca, ali i žena

"Sa Sašom sam brzo kliknuo – dao je pjesmi točno ono što sam zamislio. Također, posebno mi je drago što je u studiju tada bio i Filip Živojinović, čiji su savjeti dodatno doprinijeli da pjesma dobije završni oblik", dodaje Jure.

Jure Brkljača - 2 Foto: Petar Butković/Hit Records PR

Pjesmu prati i videospot snimljen u Osijeku i okolici, u režiji Darija Lepoglavca. Za snimanje su iskorištene lokacije unutar osječke Tvrđe, dok su unutrašnji kadrovi snimani na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Akademija je ustupila na korištenje vrlo poseban i zanimljiv koncertni klavir crvene boje koji je dodatno obogatio vizualni dojam spota.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Talijani će pamtiti ove prizore! Mama našeg nogometaša može parirati njihovoj fatalnoj novinarki

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Zbog ubojitog dekoltea naša influencerica morala je paziti na svaki korak

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je influencerica s inspirativnom pričom koju je dekolte zamalo izdao pred svima?

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput nizom fotki iz Splita napokon potvrdila druženje s neodoljivim Šimom?