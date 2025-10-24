Nakon rasprodane Arene, Dalmatino nastupa u zagrebačkom klubu!

Dalmatino večeras nastupa u zagrebačkom klubu Roko, gdje će nakon rasprodane Arene ponovno oduševiti publiku dalmatinskom emocijom i bezvremenskim hitovima u intimnijoj atmosferi.

Prvi put nakon što su u veljači ove godine oduševili rasprodanu Arenu Zagreb, splitska grupa Dalmatino stiže večeras u jedan od najomiljenijih zagrebačkih klubova - Roko.

Već desetljećima ovaj kultni program, Noć Dalmacije, koji počinje od 23 sata, okuplja mlade i stare u jednom energičnom zagrljaju dalmatinske pisme i dobrog provoda.

Bit će to večer ispunjena iskrenom dalmatinskom emocijom, bezvremenskim hitovima i vrhunskom zabavom u režiji Ive Jagnjića i Zdravka Sunare, koji jedva čekaju ponovno zapjevati pred zagrebačkom publikom neke od najljepših domaćih pjesama - "Dajem ti rič", "Refužo", "Cukar i sol", "Cvit od kamena", "Ditelina s čet'ri lista" i mnoge druge koje broje milijunske preglede na YouTubeu.

"Uvijek kažemo da nam je Zagreb kao drugi dom. Tamo nas dočeka posebna energija - publika koja pjeva iz srca i s kojom se odmah povežemo. Veselimo se što ćemo se opet vidjeti. Nakon Arene Zagreb, čeka nas intimnija atmosfera u Roku, no obećavamo da ćemo publici prirediti još jednu večer za pamćenje. Bit će to još jedna neponovljiva fešta", poručili su glazbenici.

Teško je povjerovati da ovaj glazbeni duo već punih 25 godina oduševljava brojne obožavatelje - s jednakom strašću, emocijom i ljubavlju prema glazbi kao i na samom početku. Prvi nastup imali su davne 1998. godine na Festivalu Melodije Jadrana, a ostalo je povijest.

Njihove pjesme danas su dio naših života, a pjevaju se uz more, na feštama, vjenčanjima ili u vlastita četiri zida. Sve te godine Dalmatino je ostao vjeran sebi - jednostavan, iskren i autentičan - čime su okupili vojsku vjernih obožavatelja koji sigurno neće propustiti ovaj glazbeni spektakl. Publiku u klubu Roko očekuje večer ispunjena dalmatinskom pjesmom, emocijom i zajedništvom - onako kako to samo Dalmatino zna.

