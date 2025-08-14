Usred ljeta stiže neočekivana glazbena priča: BSH i Lollipop vode publiku na zimsku avanturu

Poznati po organizaciji događanja na najposebnijim lokacijama diljem Hrvatske, BSH i Lollipop, novim Ski Beat Festivalom, sada dižu temperaturu iako ćete biti okruženi snijegom i zimskom idilom.

Dok se Hrvatska još kupa u suncu i vrućinama, dva glazbena brenda – BSH Lollipop spremaju nešto potpuno neočekivano. Usred ljeta najavili su pravu zimsku ekskluzivu Ski Beat Festival koja će oduševiti njihove glazbene fanove iz Hrvatske, ali isto tako širom otvoriti put našim glazbenicima na austrijsku party scenu.

Po prvi put, ove dvije glazbene sile zajedničkim snagama sele na snijeg, i to ne bilo kakav! Od 4. do 7. prosinca 2025. čeka vas trodnevna ski avantura u jednom od najpoznatijih austrijskih skijališta, Hrvatima omiljenom, Nassfeldu.

Ski Beat Festival Foto: PR

Skijalište se može pohvaliti s više od 110 kilometara odlično uređenih staza, raznih težinskih razina, od laganih plavih za početnike do zahtjevnih crnih za iskusne skijaše i boardere.

Poznati po organizaciji događanja na najposebnijim lokacijama diljem Hrvatske, BSH i Lollipop, novim Ski Beat Festivalom, sada dižu temperaturu iako ćete biti okruženi snijegom i zimskom idilom. Na vas čekaju dnevni i noćni partyji oba brenda, posebne glazbene postave, Apres-ski zabave koje ćete pamtiti cijelu sezonu.

Ski Beat Festival Foto: PR

Ovo nije samo festival, ovo je potpuni zimski bijeg za sve ljubitelje dobre glazbe, adrenalina i snježne romantike. Mjesta su ograničena. Prava zimska bajka počinje dok još hodamo u japankama.

Sve informacije o zimskom Ski Beat Festivalu, kao i rezervacije, mogu se pronaći na njhovoj web stranici . Ulaznice za festival dolaze isključivo uz ski pakete.

