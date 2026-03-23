Znate li da je Chuck Norris spavao u istom krevetu kao i Putin?

Chuck Norris bio je više od filmske zvijezde, a kroz bliske veze s američkim političarima i neobične susrete ostavio je trag i izvan Hollywooda.

Smrt legendarne akcijske zvijezde Chucka Norrisa u 87. godini potresla je javnost, no on nije bio samo akcijska zvijezda, već i utjecajna figura u američkim političkim krugovima.

Svoj ugled i popularnost koristio je kako bi podržao političare kojima je vjerovao, a posebno se istaknuo 2008. godine kada je podržao republikanskog kandidata Mikea Huckabeeja, koji je uz njegovu pomoć ostvario uvjerljivu pobjedu na izborima u Iowi.

Pogledaji ovo inMagazin Govor Josipe Lisac će se pamtiti: Donosimo sve detalje s dodjele prestižne medijske nagrade!

Njegove veze s politikom sežu i dalje u prošlost, ponajviše kroz dugogodišnje prijateljstvo s bivšim američkim predsjednikom Georgeom W. Bushom. Njih dvojica zajedno su trčali, a Norris se pridružio i spektakularnom skoku padobranom povodom Bushova 80. rođendana.

Posebno priznanje stiglo mu je 2010. godine, kada ga je tadašnji guverner Teksasa Rick Perry imenovao počasnim Texas Rangerom, što je jedno od najvećih priznanja u toj saveznoj državi.

Pogledaji ovo Celebrity Dalmatinka s društvenih mreža ispunila misiju u našem showu: ''Baš kakva je Danijela!"

Zanimljivo je i da je Norris boravio u elitnom rezidencijalnom kompleksu koji koristi svjetska šahovska federacija FIDE, gdje je odsjedao u istom VIP apartmanu kao i Vladimir Putin i Dalaj Lama – detalj koji dodatno potvrđuje koliko je njegov utjecaj daleko nadilazio filmski svijet.

Više o Chuckovoj smrti čitajte OVDJE.

Tko su djeca Chucka Norrisa? Imao ih je petero, za jedno je saznao nakon skoro 30 godina

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Simona Mijoković podijelila potresan detalj iz operacijske sale nakon poroda sina

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Kako je vječna plavuša od tinejdžerske zvijezde postala jedna od najmoćnijih žena Hollywooda?

Pogledaji ovo Celebrity Doris Dragović kakvu još niste vidjeli: ''Otkad sjedim ovdje, najbolja!''