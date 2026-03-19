Doris Dragović kakvu još niste vidjeli: ''Otkad sjedim ovdje, najbolja!''

David Amaro još je jednom pokazao koliko se dobro snalazi u zahtjevnim glazbenim transformacijama. Njegova interpretacija Doris Dragović bila je emotivna i snažna te je odmah privukla pažnju žirija i publike. Reakcije nakon nastupa bile su i više nego pozitivne.
Već od prvih taktova bilo je jasno da se potpuno uživio u ulogu, a njegov nastup obilježili su moćan vokal i kontrolirana scenska energija.
Žiri nije skrivao oduševljenje.
Martina Stjepanović Meter pohvalila je njegovu izvedbu:
''Prvo da pohvalim – izgledaš fantastično. Predivna izvedba, baš kao što je i Doris – moćno i snažno. Posebno si uživao u završnom dijelu nastupa''.
Mario Roth istaknuo je koliko je zahtjevno utjeloviti Doris Dragović:
David Amaro kao Doris Dragović Foto: Nova TV
''Davide, usudit ću se reći – imali smo nekoliko transformacija u Doris Dragović, ali meni je ovo, otkad sjedim ovdje, najbolja. Ona ima izuzetno snažan emotivni vokal, a ti si nas ovom izvedbom vratio nekoliko godina unatrag, kada je ova pjesma bila veliki hit''.
Dodao je i kako je David odlično prenio njezin scenski izričaj:
''Radio si baš onako kako Doris nastupa – energično, a svaki pokret bio je odmjeren. Nije lako dobiti transformacije u kojima nema puno pokreta, već sve moraš iznijeti glasom. Upravo zato si nas i oduševio''.
Goran Navojec također je pohvalio njegovu izvedbu:
''Svi ti pokreti bili su kraljevski, u čemu je Doris senzacionalna, a i ti si bio senzacionalan. Odlično si se snašao u svemu tome''.
David je ovom transformacijom još jednom pokazao koliko je svestran izvođač, a njegov nastup kao Doris Dragović bio je jedan od upečatljivijih trenutaka večeri.
