Unuk holivudske legende završio u lisicama zbog sramotnog incidenta

Unuk Jacka Nicholsona uhićen je u Los Angelesu prije nekoliko dana zbog nasilja.

Unuk holivudskog velikana Jacka Nicholsona, Sean Knight Nicholson, uhićen je zbog nasilja u Los Angelesu, piše The Sun.

29-godišnjak je uhićen 5. kolovoza nakon što ga je nepoznata žena optužila za napad.

Priveden je oko 17 sati, a pušten uz jamčevinu od 50.000 dolara oko 22 sata. Suđenje mu je zakazano za 26. kolovoza.

Sean je sin Jackove najstarije kćeri Jennifer Nicholson, koju dijeli s bivšom suprugom Sandrom Knight. Iako je Jennifer bila udana za Seanovog oca Marka Norfleeta od 1997. do 2003. godine, Sean koristi majčino prezime.

Aktivan je na društvenim mrežama gdje ga prati tek nešto više od tri tisuće ljudi, a u opisu mu stoji da je glazbeni producent.

