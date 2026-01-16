Što kažete na odabir Srba za pjesmu koja im svira na rukometnom prvenstvu nakon golova?

Reprezentacija Srbije izabrala je "Samo pijan mogu da prebolim" kao pjesmu koja im svira nakon svakog postignutog gola na Europskom rukometnom prvenstvu.

Počelo je Europsko rukometno prvenstvo, a već na početku pažnju plijene – glazbeni izbori reprezentacija.

Sukladno tradiciji, organizatori Europskog prvenstva kontaktirali su sve reprezentacije i upitali koju pjesmu žele čuti svaki put kad postignu pogodak. Svaka je momčad mogla odabrati svoju, a neki su izbori odmah izazvali reakcije javnosti.

Srpska rukometna reprezentacija Foto: Profimedia

Posebno se istaknuo izbor reprezentacije Srbije – za proslavu pogotka odabrali su narodnu pjesmu ''Samo pijan mogu da prebolim''.

Inače, pjesma koju izvodi Bane Bojanić, objavljena je još davne 2001. godine, a na You Tubeu broji 47 milijuna pregleda.

Ovaj glazbenik poznat je i po pjesmama ''Pola vino pola voda'', ''Zlobnica'', ''Kunem te, stranče''.

