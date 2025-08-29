Hoće li ovoga puta doći i Meghan? Princ Harry uskoro stiže u Veliku Britaniju!

Princ Harry uskoro dolazi u Veliku Britaniju, a poznato je i koji je povod.

Britanski princ Harry stiže u Ujedinjeno Kraljevstvo 8. rujna, na treću godišnjicu smrti njegove bake kraljice Elizabete II., kako bi sudjelovao na ceremoniji dodjele nagrada humanitarne organizacije.

Harry od razlaza s kraljevskom obitelji 2020. godine živi u Kaliforniji. U domovini će sudjelovati na ceremoniji 20. godišnjice nagrada WellChild, stoji na stranicama te organizacije koja pomaže bolesnoj djeci.

Princ Harry - 6 Foto: Profimedia

Harry je sedamnaest godina pokrovitelj te organizacije, a tijekom događaja 8. rujna sastat će se s teško bolesnom djecom i njihovim obiteljima te će predati nagradu ''djetetu koje nadahnjuje''.

''Osjećam se privilegiranim što mogu sudjelovati na nagradama WellChild'', rekao je Harry, prenosi organizacija.

Njegov povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo zasigurno će ponovno potaknuti nagađanja o pomirbi s kraljevskom obitelji, piše agencija France Presse.

Princ Philip, Meghan Markle i princ Harry - 2 Foto: Profimedia

Harry je u svibnju u razgovoru za BBC rekao da se želi pomiriti s ocem, kraljem Charlesom III. Isti mjesec 40-godišnji princ posljednji je put viđen u domovini gdje je stigao radi sudskog saslušanja o njegovoj sigurnosti.

Zatim su objavljene i fotografije tajnog sastanka kraljevih i Harryjevih savjetnika, što je protumačeno kao prvi korak prema pomirbi. Više o tome pročitajte OVDJE.

Meghan Markle pokazala je dosad neviđene fotografije s vjenčanja! Fotke pogledajte OVDJE.

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 12 Foto: Afp

Kate Middleton i princ William donijeli su konačnu odluku o velikoj promjeni, o čemu je riječ saznajte OVDJE.

