Preminuo legendarni Mickey Pearce iz Mućki, godinama se borio s teškom bolesti

Patrick Murray godinama se borio s karcinomom. Preminuo je u 69. godini.

Zvijezda kultne serije Mućke, Patrick Murray, preminula je u dobi od 68 godina nakon što se godinama borio s karcinomom, piše Daily Mail.

Glumac koji je najpoznatiji po ulozi preprodavača Mickeyja Pearcea, ranije se uspio izboriti s rakom pluća, ali se bolest vratila godinu dana kasnije i proširila na noge i zdjelicu.

Vijest o njegovoj smrti objavljena je na stranici obožavatelja kultne serije na društvenim mrežama.

"Patrick Murray. S iskrenom tugom javljamo o smrti našeg prijatelja Patricka Murraya – Mickeyja Pearcea za mnoge. Bio je redoviti posjetitelj naših konvencija i nedostajat će nam njegov humor i radost koju je donosio mnogima." Slična poruka stigla je i s podcasta The Only Fools: "Ovo nikad ne postaje lakše… počivaj u miru, Patrick Murray. Patrick je bio vrlo talentiran i pametan glumac s besprijekornim tajmingom. Uistinu je oživio Mickeyja Pearcea svojim nestašnim šarmom. Spavaj mirno, Pat'', piše.

Patrick Murray Foto: Profimedia

Inače, legendarni glumac glumio je Mickeyja u 20 epizoda Mućki tijekom 22 godine, od 1983. do 2003. Nakon završetka serije ostvario je nekoliko filmskih uloga - u filmovima ''The Firm'' i ''Curse Of The Pink Panther''. Zatim je napustio glumu.

Patrick Murray Foto: Profimedia

Poznato je da je radio kao taksist, a zatim je 1998. godine kupio kafić. Tih godina upao je u ralje ovisnosti, ali se s tim uspješno izborio te se okrenuo mirnijem životu. Također je proveo neko vrijeme na Tajlandu gdje je 2016. godine upoznao svoju partnericu Anong. Ubrzo su se vjenčali i dobili kćer Josie.

Gostujući u jednoj emisiji 2018. godine, glumac je otkrio da je njegov zahtjev za vizu za obitelj odbijen od strane britanskog Ministarstva unutarnjih poslova jer nije zarađivao dovoljno novca.

Patrick Murray Foto: Profimedia

Nakon višegodišnje pauze od glume, vratio se 2019. godine, kada je glumio u 13 epizoda serije ''Conditions'' u ulozi Franka Bridgea.

Patrick Murray Foto: Profimedia

U siječnju 2021. je javno objavio da boluje od raka pluća, a u svibnju 2022. je otkrio da mu je puno bolje. No bolest se vratila u travnju 2023. i proširila se na noge i zdjelicu.

