Pogledajte kako je Grašo zabavio Dubrovčane u najluđoj noći, u ponoć je pala i opuštena zdravica u dobrom društvu

Petar Grašo nastupio je na dočeku nove godine u Dubrovniku, a njegov će se koncert još dugo pamtiti.

Petar Grašo svojim je hitovima u novogodišnjoj noći zabavljao Dubrovčane i njihove goste koji su pjevali s njim u jedan glas.

Pogledaj i ovo Čestitke se nižu Hana Huljić na Instagramu podijelila presretnu vijest, a svima je u oči upao jedan detalj koji je dosad skrivala

Petar je za nastup odabrao ležernu kombinaciju i pojavio se u trapericama i kožnoj jakni, a u ponoć je nazdravio s gradonačelnikom Dubrovnika Matom Frankovićem.

S Petrom u Dubrovniku nisu viđene njegova supruga Hana Huljić i kćerkica Alba, no obitelj je na okupu snimljena nedavno na zagrebačkom Adventu, a pridružila im se i Hanina majka Vjekoslava Huljić.

Petar i Hana rijetko se pojavljuju zajedno u javnosti, a zadnji put smo ih imali priliku vidjeti skupa na njegovu koncertu u Beogradu ranije ovog mjeseca.

Grašo zbog obveza nije bio prisutan na porodu, a nedavno je ispričao kako je reagirao kada je prvi put vidio kćer.

"Jedan od sretnijih trenutaka je kada sam se 17. srpnja vratio nakon deset sati putovanja iz Ohrida preko Skopja do Zagreba, pa autom do Splita. Kada sam došao u deset sati u rodilište i uzeo to malo stvorenje u ruke, rekao sam sam sebi: 'Ovo je tvoje, majstore, pa ti sad vidi.' To je trenutak koji nikada neću zaboraviti, naravno", prisjetio se u emisiji "Balkanskom ulicom" na Blic televiziji.

Petar i Hana vjenčali su se 19. veljače u crkvi svetog Dominika u Splitu u krugu obitelji, kumova i najbližih prijatelja. Za njihovu vezu doznalo se u listopadu prošle godine, samo nekoliko mjeseci nakon što je Petar okončao dugogodišnju vezu s Danijelom Martinović.

