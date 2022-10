Grašo se prisjetio trenutka kad je prvi put ugledao kćerkicu Albu: "Ovo je tvoje majstore pa ti sad vidi"

Petar Grašo progovorio je o intimnim obiteljskim trenucima sa suprugom Hanom Huljić i njihovom kćerkicom Hanom.

Pjevač Petar Grašo gostovao je u emisiji "Balkanskom ulicom" na Blic televiziji gdje se raspričao o kćerkici Albi koju je u srpnju dobio sa suprugom Hanom Huljić.

Na pitanje voditeljice Vesne Dedić o najljepšoj zori koju je dočekao, otkrio je prekrasno značenje imena svoje kćeri.

"Najljepša zora koju sam dočekao je moja zora, a to je Alba, te je u prijevodu zora, to je moja kćer. To je zora života", kazao je ponosni tata Grašo.

Pričajući o Albi, otkrio je i da joj često pjeva, ali i da puno češće to radi njezina mama, čiji je glas nahvalio.

"Možda malo nesvjesno, zapravo uhvatim se da sebi pjevam dok nju držim u ruci, jer ja non stop pjevam nešto, non stop pjevušim u kući, to mi je podsvjesno. Sad joj majka pjeva. Majka ima lijep i anđeoski glas tako da nije problem", istaknuo je.

Prisjetio se i svojeg prvog susreta s kćerkicom, a priznao je i što je tada rekao sam sebi.

"Puno je trenutaka sreće, zaista ih je puno. Jedan od sretnijih trenutaka je kada sam se 17. srpnja vratio nakon deset sati putovanja iz Ohrida preko Skopja do Zagreba, pa autom do Splita, kada sam došao u deset sati u rodilište i uzeo to malo stvorenje u ruke rekao sam sam sebi: 'Ovo je tvoje majstore pa ti sad vidi'. To je jedan moment koji nikada neću zaboraviti, naravno", ispričao je Grašo.

Voditeljici je objasnio i kako se u Hrvatskoj slavi rođenje djeteta.

"Mi najčešće pijemo, ali to je normalno. Te večeri sam bio toliko umoran, imao sam koncerte, a ona je malo ranije došla, par dana prije nego što smo mi mislili, tako da me to zateklo, jer ja sam ostavio tih desetak dana kritičnih da budem doma, ali dijete je malo uranilo, tako da bio sam toliko umoran da sam samo došao kod majke i oca, tamo su bili Tonči i Vjekoslava i jednostavno smo popili crno vino i uživali u trenutku", prisjetio se Grašo.

Inače, Petar se nedavno našao na meti kritika zbog izjave da zbog posla ne stigne provoditi toliko vremena s kćeri koliko bi htio.

