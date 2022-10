Petar Grašo ponovno je progovorio očinstvu i prokomentirao pogrešno shvaćene navode o tome da slabo provodi vrijeme sa svojom obitelji i kćerkicom.

Pjevač Petar Grašo postao je glavna tema razgovora nakon što je u jednom intervjuu rekao da uči biti bolji otac te da malo vremena provodi s obitelji zbog posla. Mnogi su ove navode shvatili na pogrešan način, pa su ga brojne žene napale da bi mu na prvom mjestu trebala biti obitelj, a ne posao.

Grašo je sada uoči koncerta u beogradskoj Štark areni za srpski Telegraf ponovno pojasnio što misli pod tim da uči biti bolji otac.

"Ako je obitelj jedna stabilna firma, hajde da je tako nazovem, emotivna firma. Ako unutar te emotivne firme svaki član zna kako da doprinijeti, onda problema nema. Jednostavnim riječima rečeno, trudim se da budem što više sa svojom obitelji, ali kad nisam tu, tu je divna majka koja se brine i koja je prihvatila tu ulogu s najvećom radošću", rekao je.

"Tu su bake, tu su dede i svi. Tako da je generalno to jedno radosno okruženje, moj posao je takav da me možda malo više nema nego što bih htio, ali me ima sasvim dovoljno i to vrijeme koristim maksimalno koliko mogu kako bih uživao punim plućima", pojasnio je.

"Mislim da se za sve u životu uči. Danas se mogu naći upute kako biti dobar otac, kako mijenjati pelene, kako zapaliti vatru. Potpuno sam neopterećen, odgovoran, ali neopterećen. Jednostavno se u tom nekom bazenu života u koji smo ubačeni mora samo plivati. Ne pristupam obiteljskim obavezama kao nečemu oko čega treba strašno razbijati glavu. Volimo se", dodao je Grašo.

Na njihov rodbinski odnos Grašo se s puncem Tončijem Huljićem osvrnuo i u emisiji ''Ami G'' na srpskoj televiziji, pa su nasmijali gledatelje. Voditelja je zanimalo je li teško kada ti netko tko ti je dugogodišnji prijatelj i suradnik odjednom postane i rodbina, na što je Grašo u šali odgovorio: "Meni je on svakako težak, pa je onda lakše da mi je rodbina, nego da mi je težak bezveze."

Grašo je objasnio i kako su njih dvojica oduvijek bili poput proširene obitelji, pa je zaključio: "Mogao je i gore proći, a ja nisam mogao gore proći."

Livaja u izlasku sa suprugom Iris i njihovom kćerkicom pokazao nježnu stranu, preslatka Elizabet nije se odvajala od tate! +32

Šuput objavila video nestašnog Blooma u akciji, evo gdje ga je zatekla: ''Čula sam tišinu i znala sam!'' +28