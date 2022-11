Petar Grašo snimljen u nježnim trenucima s kćerkicom Albom, nije je ispuštao iz naručja u izlasku sa suprugom Hanom!

Petar Grašo snimljen je na otvorenju Adventa u Zagrebu sa suprugom Hanom Huljić i njihovom kćerkicom Albom koju nije ispuštao iz naručja.

Pjevač Petar Grašo postao je otac u srpnju ove godine, a sada je snimljen u nježnim trenucima s kćerkicom Albom.

Ekskluzivnu fotografiju Graše koji u naručju drži kćer objavili su 24 sata, a snimljeni su na otvorenju Adventa u Zagrebu. Na fotografiji se vidi i Grašina supruga Hana Huljić te njezina mama Vjekoslava, a svi izgledaju kao da se sjajno provode u zajedničkom izlasku.

Petar i Hana rijetko se pojavljuju zajedno u javnosti, a zadnji put smo ih imali priliku vidjeti skupa na njegovom koncertu u Beogradu ranije ovog mjeseca.

Grašo zbog obaveza nije bio prisutan na porodu, a nedavno je ispričao kako je reagirao kada je prvi put vidio kćer.

"Jedan od sretnijih trenutaka je kada sam se 17. srpnja vratio nakon deset sati putovanja iz Ohrida preko Skopja do Zagreba, pa autom do Splita. Kada sam došao u deset sati u rodilište i uzeo to malo stvorenje u ruke, rekao sam sam sebi: 'Ovo je tvoje, majstore, pa ti sad vidi.' To je jedan moment koji nikada neću zaboraviti, naravno", prisjetio se u emisiji "Balkanskom ulicom" na Blic televiziji.

Petar i Hana vjenčali su se 19. veljače u crkvi svetog Dominika u Splitu u krugu obitelji, kumova i najbližih prijatelja. Za njihovu vezu doznalo se u listopadu prošle godine, samo nekoliko mjeseci nakon što je Petar okončao dugogodišnju vezu s Danijelom Martinović.

