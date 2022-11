Hana Huljić na Instagramu podijelila presretnu vijest, a svima je u oči upao jedan detalj koji je dosad skrivala

Hana Huljić objavila je sretnu vijest na svom profilu na Instagramu zbog koje su joj pratitelji uputili niz čestitki i pohvala.

Hana Huljić našla se u središtu pozornosti nakon što se pojavila na beogradskom koncertu svog supruga Petra Graše, a sada se oglasila i na društvenim mrežama kako bi sa svima podijelila svoju sreću, a mnogima je pritom za oko zapeo i jedan detalj.

"Presretna što je moja skladba ‘Dies Irae’ od danas na CD-u i svim digitalnim platformama, uz ‘Misu Mediteranu’ i ‘Ave Mariu’ Tončija Huljića, koje sam uživala otpjevati", napisala je Hana uz objavu.

Na jednoj od fotografija mnogi su uočili da je Hana uz prezime Huljić dodala i prezime Grašo, što je sve zaintrigiralo jer nije bilo poznato je li nakon vjenčanja uzela suprugovo prezime.

"Bravo", "Čestitam", "Super", "Hana, prelijepa si", komentirali su njezini pratitelji.

Hana se nakon rođenja kćeri Albe rijetko pojavljuje u javnosti, ali je dopratila svog Petra na koncert u Beorgadu i zablistala. Supružnici su sa smiješkom pozirali pred fotografima koji su ih tamo dočekali, a on je bio raspoložen i za kratku izjavu.

"Mnogo mi znači Hanina podrška. Tonči je gost, al' on zapravo nije gost, on je domaći, familija. Bez njega ne bih bio to što jesam", izjavio je Petar, prenosi Blic.

Hana i Petar zadnji su put snimljeni sredinom listopada u Rovinju, u kojem su uživali s kćerkicom Albom.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Slavna ljepotica proslavila 60. rođendan, prve čestitke dobila od žene s kojom je njen bivši pronašao novu sreću!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Tinejdžerska zvijezda zavela je sina jednog od najvećih frajera, a njihova veza započela je na moderan način