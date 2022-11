Hana Huljić oglasila se na društvenim mrežama nakon dugo vremena, a povod joj je dala voljena osoba!

Hana Huljić oglasila se u svojim pričama na Instagramu povodom važnog događaja za člana njezine najuže obitelji.

Hana Hujić rijetko se oglašava na društvenim mrežama, no sada je imala važan povod.

U svojim pričama na Instagramu Hana je pozvala pratitelje na Interliber, na kojem će u srijedu, 9. studenog s početkom u 17 sati njezina mama Vjekoslava Huljić potpisivati svoj najnoviji roman "La petit Marie".

Nije poznato hoće li i Hana doći podržati mamu uživo, a otkako je i sama postala majka, imali smo je priliku vidjeti svega nekoliko puta.

Zadnji put snimljena je u javnosti sredinom listopada u Rovinju, u kojem je uživala sa suprugom Petrom Grašom i njihovom kćerkicom Albom.

Podsjetimo, Hana je 17. srpnja rodila djevojčicu carskim rezom. Grašo zbog obaveza nije bio prisutan na porodu, a nedavno je ispričao kako je reagirao kada je prvi put vidio kćer.

"Jedan od sretnijih trenutaka je kada sam se 17. srpnja vratio nakon deset sati putovanja iz Ohrida preko Skopja do Zagreba, pa autom do Splita. Kada sam došao u deset sati u rodilište i uzeo to malo stvorenje u ruke, rekao sam sam sebi: 'Ovo je tvoje, majstore, pa ti sad vidi.' To je jedan moment koji nikada neću zaboraviti, naravno", prisjetio se u emisiji "Balkanskom ulicom" na Blic televiziji.

Petar i Hana vjenčali su se 19. veljače u crkvi svetog Dominika u Splitu u krugu obitelji, kumova i najbližih prijatelja. Za njihovu vezu doznalo se u listopadu prošle godine, samo nekoliko mjeseci nakon što je Petar okončao svoju dugogodišnju vezu s Danijelom Martinović.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ana Rucner s dečkom priredila show na Jamajci, prolaznici su zastajali i snimali ih mobitelima!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Franka pokazala što ju je dočekalo pri dolasku iz rodilišta, preslatki prizor sve je raznježio!