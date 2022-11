Ana Rucner s dečkom priredila show na Jamajci, prolaznici su zastajali i snimali ih mobitelima!

Ana Rucner na odmoru na Jamajci nastupila je na ulici, a snimkama se pohvalila na svojem profilu na Instagramu.

Naša violončelistica Ana Rucner trenutno uživa na Jamajci odakle se oglašava na svojem profilu na Instagramu.

Sa sobom je na odmor ponijela i violončelo, a sada se pohvalila kako je zasvirala nasred ulice i to u pratnji svojeg dečka Marka Duvnjaka na bubnjevima.

"Oops... we did it again", napisala je u opisu fotografija i snimki s nastupa tijekom kojeg se oko njih okupilo mnoštvo ljudi koji su uživali u glazbi i snimali ih mobitelima.

"Kakva energija", "Ana je fenomenalna, bravo!", "Volio bih da sam bio tamo", neki su od komentara Aninih pratitelja koje su oduševile snimke.

Inače, za Aninu vezu s Markom doznalo se 2020. godine kada su snimljeni tijekom šetnje Zagrebom. Rucner je prije bila u braku s glazbenikom Vladom Kalemberom s kojim ima i sina Darijana, a bivši supružnici nakon razvoda su ostali u sjajnim odnosima.

