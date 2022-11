Hana dopratila Grašu na beogradski koncert, zagrljeno su pozirali, a ona je privlačila poglede u haljinici i čipkastim detaljima

Hana Huljić i Petar Grašo zajedno su pozirali pred Stark arenom u Beogradu kamo ga je ona dopratila prije početka koncerta.

Petar Grašo održao jeveliki koncert za svoje obožavatelje u susjednoj nam Srbiji, točnije u beogradskoj Stark areni kamo je stigao u pratnji svoje supruge Hane Huljić.

Hana je dopratila Petra i zablistala u bijeloj haljinici bez rukava, ispod koje se nazirao crni top s čipkom, dok je on bio elegantan u tamnom odijelu s kravatom. Supružnici su sa smiješkom pozirali pred fotografima koji su ih tamo dočekali, a on je bio raspoložen i za kratku izjavu.

Fotografiju pogledajte OVDJE.

"Mnogo mi znači Hanina podrška. Tonči je gost, al' on zapravo nije gost, on je domaći, familija. Bez njega ne bih bio to što jesam", izjavio je Petar, prenosi Blic.

Par se u javnosti rijetko pojavljuje, zadnji put snimljeni su sredinom listopada u Rovinju, u kojem su uživali s njihovom kćerkicom Albom.

Podsjetimo, Hana je 17. srpnja rodila djevojčicu carskim rezom. Grašo zbog obaveza nije bio prisutan na porodu, a nedavno je ispričao kako je reagirao kada je prvi put vidio kćer.

"Jedan od sretnijih trenutaka je kada sam se 17. srpnja vratio nakon deset sati putovanja iz Ohrida preko Skopja do Zagreba, pa autom do Splita. Kada sam došao u deset sati u rodilište i uzeo to malo stvorenje u ruke, rekao sam sam sebi: 'Ovo je tvoje, majstore, pa ti sad vidi.' To je jedan moment koji nikada neću zaboraviti, naravno", prisjetio se u emisiji "Balkanskom ulicom" na Blic televiziji.

Petar i Hana vjenčali su se 19. veljače u crkvi svetog Dominika u Splitu u krugu obitelji, kumova i najbližih prijatelja. Za njihovu vezu doznalo se u listopadu prošle godine, samo nekoliko mjeseci nakon što je Petar okončao svoju dugogodišnju vezu s Danijelom Martinović.

