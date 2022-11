Bujne grudi prekrila je sa samo dva komadića tkanine, pogledu u smjeru dekoltea nije odolio ni 13 godina mlađi dečko!

Mariah Carey i Bryan Tanaka snimljeni su u noćnom izlasku za koji je ona odabrala izdanje u kojem nikako nije mogla proći nezapaženo.

Mariah Carey snimljena je u riskatnom modnom izdanju koje je odabrala za izlazak sa svojim 13 godina mlađim dečkom Bryanom Tanakom s kojim je snimljena na ulicama New Yorka.

Pogledaj i ovo opet zajedno Ljubormorni ispadi su prošlost? Nakon prekida Mariah s bivšim spremna i za brak

52-godišnja pop diva prošetala je u prozirnom bodiju dok su joj grudi prekrila samo dva komada tkanine, a u kojem je plijenila dodatne poglede. Cijelo vrijeme držala se za ruke s 39-godišnjim Bryanom koji ni sam nije mogao skinuti pogled s njezinih atrbiuta.

Mariah je ovih dana već najavila božićno vrijeme koje nam dolazi i to hit-videozapisom na svojim društvenim mrežama na kojem vozi sobni bicikl odjevena u vješticu, a onda se odjednom pojavi odjevena u božićni outfit sjedeći na sobu. U pozadini odmah počinje i njena poznata pjesma ''All I Want for Christmas''.

Pjesma je do sada prodana u preko 50 milijuna primjeraka, a Mariah svake godine od dva mjeseca puštanja pjesme koja se neprestano vrti u blagdansko vrijeme zaradi astronomski velik iznos novca.

Već prvog studenog ove godine pjesma je u jednom danu skočila na 60. mjesto na servisu Spotify, a očekuje se da će Kraljica Božića, kako ju nazivaju, ponovno vladati vrhovima top ljestvica do kraja prosinca uz pjesma iz 1994.

