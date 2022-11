Zbog ove pjesme svake godine zaradi vrtoglavo visoke iznose, očekuje se da će opet vladati vrhovima ljestvica!

Božićno vrijeme se bliži, a svake godine ove obiteljske dane obilježi popularna pjesma Mariah Carey ''All I Want for Christmas''.

Slavna božićna pjesma koja je postala i svjetski hit, tek je 2019. prvi put stigla na prvo mjesto Billboardove ljestvice, a tada je pjesma Mariah Carey oborila brojne rekorde. Do tada je obično bio u top 20 najpopularnijih.

Prema izvješću tvrtke RIAA koja se bavi analizom i statistikom prodaje, ''All I Want for Christmas'' je samo u 2017. Mariah donijela nevjerojatnih 60 milijuna dolara.

Pjevačica je rekla da je za uspjeh i dugovječnost pjesme zaslužna njezina tvrdoglavost i upornost.

"Zapravo, sponzorirala sam svaki nastup u posljednjih 15 godina kako bih promovirala tu pjesmu. Čak i kada izdavačka kuća nije htjela maknuti prstom, zarađivali smo na tome. Međutim, napisala sam je zajedno s Walterom Aanasifom i znala sam da ljudi diljem svijeta vole tu pjesmu, pa sam učinila sve za nju", rekla je Mariah Carey.

Ove godine, novo božićno vrijeme najavila je hit videozapisom na svojim društvenim mrežama na kojem Mariah vozi sobni bicikl odjevena u vješticu, a onda se odjednom pojavi odjevena u božićni outfit sjedeći na sobu. U pozadini odmah počinje i njena poznata pjesma, a Carey veselo vrisne: ''Vrijeme jeee!''.

Pjesma je do sada prodana u preko 50 milijuna primjeraka, a Mariah svake godine od dva mjeseca puštanja pjesme koja se neprestano vrti u blagdansko vrijeme zaradi astronomski velik iznos novca.

Već prvog studenog ove godine pjesma je u jednom danu skočila na 60. mjesto na servisu Spotify, a očekuje se da će Kraljica Božića, kako ju nazivaju, ponovno vladati vrhovima top ljestvica do kraja prosinca uz pjesma iz 1994.

