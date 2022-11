Slavna ljepotica proslavila 60. rođendan, prve čestitke dobila od žene s kojom je njen bivši pronašao novu sreću!

Demi Moore navršila je 60. rođendan, iako su rijetki oni koji bi joj dali baš tu brojku obzirom na njezin izgled.

Holivudska glumica Demi Moore proslavila je 60. rođendan, povodom kojeg je dobila brojne lijepe čestitke i želje, među kojima su i ona njezinog bivšeg supruga Brucea Willisa i njegove nove supurge Emme Heming.

"Volimo te iznutra i izvana", poručila joj je Emma putem objave na profilu na Instagramu, držeći Deminu knjigu "Inside Out" ispred sebe, a glumica je podijelila čestitku.

Emma i Demi postale su bliske prijateljice i obje pomažu Bruceu da se nosi sa zdravstvenim problemima, otkako mu je dijagnosticirana afazija.

Demi je bila u braku s Bruceom od 1987. do 2000. i zajedno imaju tri kćeri - Rumer Willis, Scout Willis i Tallulah Willis, a unatoč razvodu bivši par godinama je ostao u prijateljskim odnosima.

“Još uvijek volim Demi. Jako smo bliski," rekao je glumac za Rolling Stone 2000. godine.

"Imamo troje djece koju ćemo nastaviti zajedno odgajati, i vjerojatno smo bliskiji sada nego što smo ikada prije bili. Shvaćamo da smo doživotno posvećeni našoj djeci. Naše prijateljstvo se nastavlja, a institucija je ostavljena po strani. Teško je život i brak živjeti pod povećalom, što se događa parovima filmskih zvijezda”, izjavio je tada Bruce.

Demi se posljednjih nekoliko mjeseci hvali besprijekornom linijom, a pogotovo fotografijama na kojima pozira u badićima i koje dijeli na Instagramu.

"Kako možeš izgledati još bolje nego prije 20 godina?", "Još si seksi", "Prezgodna žena", "Boginja", samo su neki od brojnih komplimenata koje dobiva iz dana u dan.

Donedavno je glavna tema bilo i njezino lice koje je uništila zahvatima i botoksom, no čini se da je Demi pronašla način da skrene pažnju na dijelove svojeg tijela kojima se najviše ponosi.

Glumica je nedavno potvrdila i vijest da je posljednjih nekoliko mjeseci u vezi sa slavnim chefom Švicarcem Danielom Hummom.

Demi iza sebe ima tri propala braka. Prvi suprug bio joj je glazbenik Freddy Moore, s kojim je u braku bila od 1980. do 1985. godine, a nakon razvoda zadržala je njegovo prezime. Zatim se 1987. godine udala za Brucea i razvela se od njega 2000., a pet godina kasnije pred oltar ju je odveo 15 godina mlađi Ashton Kutcher. Nihov brak potrajao je do 2013. i sve do ove godine nije imala ozbiljnu vezu, odnosno dok nije objavila vijest da je pronašla novu ljubav s kulinarskim chefom Danielom Hummom.