Poznati Hrvati ispričali su nam kako je to postati otac s 45, 50 ili više godina: ''To je najveća ljepota moguća''

Kako je to postati otac s 45, 50 ili čak i više godina - ispričali su nam neki poznati Hrvati. Beba u kući, kažu, donosi bolove u leđima, ali i beskrajnu sreću. Što sve sa sobom donosi roditeljstvo u zrelim godinama istražila je naša Julija Bačić Barać za IN magazin.

Treće dijete u obitelj pjevača Alana Hržice stiže krajem lipnja. A kad njegov najmlađi sin krene u školu, Hržica će već biti negdje na sredini pedesetih.

''Ja sam Davida dobio s 40 godina, Leona s 42, a ovaj će doći s 47. Dakle hrabro, ali idemo uz Božju pomoć'', govori nam Alan Hržica.

Njegovi stariji sinovi David i Leon imaju 7 i 5 godina, a hoće li mu biti teško ponovno se naviknuti na bebu u kući?

''Ma kakvi, ja bi ih imao 10 da mogu, ja sam toliko oduševljen s djecom, uživam s djecom, meni se dogodila s obitelji najljepša stvar na svijetu, ta radost kad dolazim s koncerta i kad znam da će ujutro krenuti opsadno stanje u kući to mi je takva milina'', kaže nam.

Osnivač Colonije Boris Đurđević iz prvog braka ima dvoje djece, a treće dijete dobio je s 53 godine.

''Dva dana me bole leđa od nošenja pa me prestanu, umjesto tableta za bolove sam dobio trening'', šali se.

Sinčića Maxa dobio je u studenom prošle godine, nakon više od desetljeća borbe njegove supruge Valerije s endometriozom i neplodnošću.

''Nevjerojatno mi je sad ono kad odđem doma i primim malog sina, i mislim si ovo nije bilo ovako prije par godina, ovo je stvarno nadrealno. Prekrasno je, ali nije teško, pogotovo naspram onog što je bilo s njenom endometriozom'', dodao je Boris.

U kasnim četrdesetima otac je postao i Grašo. Kćer je dobio s 46, a sina s 48 godina.

''Mene često ljudi pitaju kako ti je sad kad si roditelj, ja kažem to je jedan kontrolirani kaos, rajski pakao ili pakleni raj, to je jedan kaos, igračke posvuda, nered, graja, vika, a kad malo to pogledaš to je najveća ljepota moguća'', zaključio je Grašo.

Svjestan je Grašo da će ovo razdoblje kad su najmanji i najslađi, brzo proći.

''Jednom će odrasti, biti zaokupljeni drugim stvarima tako da se trudim uživati u njima dok s u ovako ovisni, tupavi, slatki, dok se maze, plaču, taj kaos mi strahovito odgovara'', priznao nam je Grašo.

Željko Bebek, otac svojih dviju starijih kćeri, postao je u mladosti, a onda je s 57 godina dobio sina, a sa 61-om, treću kćer.

''Najstarija kćer je već prešla 50 godina, a najmlađa kćer ima tek 20 i koju'', kaže Bebek.

Roditeljstvo u mlađim godinama ili zrelijim, koje su razlike?

''Nisam nikad bio otac starog kova. Prema djeci sam uvijek dosta liberaran i smatram da oni imaju pravo izabrati svoj put, sve dotle dok ne zaškripi pa da ih posavjetujem da bi možda mogli nešto i promijeniti'', smatra Željko Bebek.

Nije se žurio s osnivanjem obitelj ni Dražen Žerić Žera. On je otac svojih danas sedamnaestogodišnjih kćeri blizanki postao s 45.

''Tata uvijek sve pušta, dok mama postavlja granice, kao svaki otac i kćeri kod mene sve može, uglavnom što traže, vi žene znate kako slomiti muškarca, pogovoto kćerke muškarca, pogotovo dvije strane, blizanke'', izjavio je Žera.

Rekorder je ipak bivši hrvatski zet Bernie Eccelstone. On je otac po četvrti put postao u 90. godini. I da se njega pita, vjerojatno bi rekao da za ulogu oca nikad nije kasno.

