Nina Badrić uz preslatke prizore progovorila o važnom članu svoje obitelji!

Nina Badrić na društvenim mrežama podijelila je nekoliko kadrova sebe i psića Tota.

Naša pjevačica Nina Badrić često se na društvenim mrežama pohvali svojim preslatkim psićem. Bijelom bišonu ime je Toto, baš kao što se zove psić iz ''Čarobnjaka iz Oza'', a ona ne krije koliko poseban odnos s ljubimcem predstavlja važan dio njezina života.

Psić Nine Badrić, Toto Foto: Instagram

Na Instagramu je sada podijelila i nekoliko njihovih novih preslatkih fotografija.

''Važno je imati podršku uvijek'', napisala je.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda serije ''U dobru i zlu'' na Instagramu razotkrila prekrasne vijesti o kolegici sa seta

Ovi kadrovi oduševili su i njezine pratitelje.

''Ma kako je predivan'', ''Najvažnija podrška'', ''Sklad i utočište'', ''Slatko čupavo stvorenje'', ''Dva kralja, preslatke fotke'', ''Nina draga, kako je meden'', ''Presladak'', samo je dio komentara.

Nina Badrić Foto: Instagram

Svojedobno je o psiću pričala i za naš IN magazin. Tada je otkrila koliko joj on znači u životu.

''Kažem da sam najljepšu stvar poklonila samoj sebi, a to je Toto, moj pas. Nasmijem mu se ujutro, nasmijem mu se navečer. On je velika obaveza. Svatko tko ima životinju zna da je to velika obaveza, ali enormna količina ljubavi, enormna količina tog smijeha kojeg imam s tim psom, i ja ga sad već zovem da je on pas mog života. Kao da neki mali čovjek živi u njemu, nas dvoje pričamo, šećemo...'', rekla je o Totu ranije.

Nina Badrić i Toto Foto: Instagram

Nina Badrić i Toto Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li da srpski slavuj kojega Hrvatice obožavaju ima brata blizanca?

A što vi mislite o ovoj temi, pišite nam u komentarima ispod teksta!

Psić Nine Badrić, Toto Foto: Instagram

Nina je nedavno objavila poruku na koju nećete moći suzdržati suze, a više o tome pročitajte OVDJE.

Nedavno je otkrila i kakav bi trebao biti njezin potencijalni partner, a više saznajte OVDJE.

Nina Badrić na Tajlandu - 4 Foto: Nina Badrić/Instagram

Nina Badrić - 2 Foto: Nina Badrić/Instagram

Nina Badrić - 1 Foto: Instagram

Nina Badrić - 3 Foto: Nina Badrić/Instagram

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Vučićeva supruga snimljena u rijetkom izlasku, o prvoj dami Srbije znaju se samo ovi detalji

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Unatoč neuspjeloj plastičnoj operaciji nosila je haljinu koja joj je jedva prekrila grudi

Pogledaji ovo Celebrity Fanovi Fani Stipković zbog novih su fotki zaključili da izgleda bolje nego ikad!

Pogledaji ovo Celebrity Vrsaljkova partnerica Kaja promijenila je imidž, više ne izgleda ovako!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li koji poznati Hrvat je otac ove atraktivne brinete?