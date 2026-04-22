Godinu dana nakon svadbe Marko Vuletić i partner uskočili u odijela: "Ovo nismo očekivali"

Marko Vuletić i njegov partner Bogoljub odlučili su isprobati odijela sa sklapanja životnog partnerstva prije godinu dana.

Influencer Marko Vuletić i njegov partner Bogoljub nasmijali su pratitelje novim videom u kojem su se prisjetili svoga posebnog dana – i to na pomalo neobičan način.

Nakon godinu dana od ulaska u životno partnerstvo, odlučili su ponovno isprobati odijela koja su tada nosili.

Galerija 25 25 25 25 25

"Prošlo je godinu dana otkako smo se ženili", rekao je Bogoljub, dok je Marko dodao: "Vrijeme je da isprobamo odijela koja smo nosili tada."

Razlog za ovu modnu probnu generalnu nije samo nostalgija – par se priprema za novu sezonu slavlja.

"Razlog zašto ih isprobavamo je jer imamo još jednu svadbu za koji dan", objasnio je Bogoljub, na što je Marko kroz smijeh dodao: "Ne jednu ove godine, nego četiri."

Ipak, isprobavanje nije prošlo bez komentara na račun promjena u formi. Marko je odmah primijetio kako Bogoljubova košulja stišće u odnosu na lani, na što se on nadovezao kako su se u međuvremenu radila ramena, grudi i ruke.

"Mi smo ta odijela kupili pod njegovom pauzom na poslu. Izašli u Zagrebu i na Ilici u roku 15 minuta kupili odijela i sutradan se oženili", ispričao je Marko, na što je Bogoljub kroz smijeh potvrdio: "Tako da je naša kupovina trajala koliko i moja pauza za ručak."

Dok su pokušavali zakopčati košulje i hlače, situacija je postajala sve zabavnija. Marko je s druge strane imao problema sa zakopčavanjem hlača, poručio je da izgleda kao član klape, dok je Bogoljub zaključio kako je njegov trbuh isti, ali uz dozu realnosti: "U našu obranu, šest popodne, puni su nam trbusi."

Rješenje? Kratkotrajna disciplina.

"Imamo dva dana da ne jedemo ništa. Limunada, iduća dva dana", našalio se Bogoljub.

Unatoč malim modnim izazovima, jasno je da su Marko i Bogoljub zadržali isti humor i spontanost kao i na dan svoga vjenčanja – a njihova priča i dalje oduševljava pratitelje.

