Iza jednostavnog Marininog života krije se veliki talent kojim je sve iznenadila!

Kad se na pozornici Supertalenta pojavila Marina Godanj iz Slavonije, bilo je jasno da slijedi nešto iskreno i snažno. Ova žena s OPG-a, okružena konjima, svinjama i kokošima, pokazala je da iza jednostavnog života stoji veliki talent – glas koji je oduševio i žiri i publiku.

Deseti nastup večeri na pozornici Supertalenta pripao je Marini Godanj iz Slavonije, koja je spojila ljubav prema glazbi i životu na selu u autentičan i toplom energijom ispunjen nastup.

Prije nego što je zapjevala, Marina je s osmijehom predstavila sebe i svoj svakodnevni život:

"Kao OPG Marina Goden imamo zemlju, konje, bikove, svinje, kokoši i jaja. Glazba je moja ljubav, i zato sam se prijavila – da što više ljudi čuje za mene''.

Dodala je i da pjeva već više od 20 godina, pa je bilo jasno da se na pozornici nalazi žena koja zna što radi.

Od prvog tona Marina je osvojila publiku i žiri. Njezin snažan, ali topao glas ispunio je dvoranu, a reakcije su bile izuzetno pozitivne.

Fabijan Pavao Medvešek bio je među prvima koji su pohvalili izvedbu:

''Moram priznati da ste me iznenadili svojim glasom. Vidjelo se da to radite već jako dugo''.

Maja Šuput je oduševljeno dodala:

''S takvom lakoćom ste oderali tu dubinu, baš ono... meni ste bili super!''.

Martina Tomčić složila se s kolegama i kratko zaključila:

''Meni je to bilo baš jako dobro pjevanje''.

A Davor Bilman je dodao jednostavno, ali iskreno:

''Ja sam uživao''.

Svojim snažnim glasom i jednostavnošću, Marina je pokazala da prava emocija ne treba scenske efekte ni velike koreografije. Publika ju je ispratila pljeskom, a žiri je jednoglasno odlučio – Marina Goden ide dalje.

