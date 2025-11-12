Tko se krije iza jezivog zombija? Prestrašio je Maju toliko da je odskočila od stola!

Publika i žiri Supertalenta nisu mogli ostati ravnodušni kada se na pozornici pojavio zombi iz Dominikanske Republike. Iza zastrašujuće maske skrivao se Gabriel Hernandez, umjetnik koji je kroz akrobatski nastup i ples na šipci ispričao osobnu priču o hrabrosti, prihvaćanju i slobodi izražavanja.

Publika Supertalenta jedva je došla do daha nakon jednog od najneobičnijih nastupa večeri. Na pozornicu je zakoračio Gabriel Hernandez iz Dominikanske Republike, zamaskiran u jezivog zombija koji je svojom kombinacijom horora, gimnastike i plesa na šipci istovremeno preplašio i oduševio sve prisutne.

Prije nastupa, Gabriel je otkrio dirljivu pozadinu svoje neobične točke.

''Kao dijete sam bio sputavan u svojoj zemlji. Kad se baviš gimnastikom, baletom ili cirkusom, ljudi ti se često smiju. Nisam se osjećao sigurno u Dominikanskoj Republici i zato sam se preselio u SAD. Ovaj lik zombija stvorio sam da pokažem kako sam se osjećao – kao neko čudovište. Selidbom u Ameriku moj se život potpuno promijenio. Ljudi su me prihvatili, podržali i dopustili mi da budem ono što jesam. Ovo je tko sam ja – i uživam u tome'', objasnio je Gabriel prije izlaska na pozornicu.

Nakon što se pojavio na pozornici, Gabrielov zastrašujući izgled izazvao je pravu reakciju kod Maje Šuput, koja se vidno preplašila.

''Odvratno, odvratno'', vikala je tijekom nastupa, a zatim dodala: ''Isuse, gle oči, ljudi, nemrem!“

Gabriel, Supertalent Foto: Nova TV

Unatoč početnom strahu, ostatak žirija ostao je impresioniran kombinacijom akrobatike, snage i izražajnosti koju je Gabriel pokazao kroz svoj lik zombija.

Fabijan Pavao Medvešek prvi je progovorio, pohvalivši kreativnost i izvedbu:

''Često vidimo ples na šipci, ali ne na ovakav način. Tvoja fleksibilnost i karakter mogli bi se koristiti u filmovima – ili na privatnim zabavama'', našalio se.

''Vidi se koliko si dobar u tome, to se osjeti u tvom karakteru, maski i scenskoj prisutnosti. Čestitam!''.

Gabriel, Supertalent Foto: Nova TV

Gabriel je zatim objasnio da mu Supertalent omogućuje da stvara bez ograničenja:

''Stvaram i druge karaktere, ne samo strašne. Horor sam napravio jer mi Supertalent daje slobodu da stvaram bez limita, i to jako cijenim. Ali kad trebam biti lijep – onda sam lijep, bez maske''.

Davor Bilman se našalio, ali i dao iskrenu pohvalu:

Gabriel, Maja, Supertalent Foto: Nova TV

Gabriel Hernandez, Supertalent - 3 Foto: Nova TV

Gabriel Hernandez, Supertalent - 6 Foto: Nova TV

Gabriel Hernandez, Supertalent - 9 Foto: Nova TV

''Tvoja vještina i nastup stvarno su bili odlični. Samo, za sljedeći put – možeš preskočiti ovaj početak. Uplašio si nas dovoljno!''.

Gabriel, Supertalent Foto: Nova TV

Gabrielov nastup bio je spoj umjetnosti, emocije i šoka – nešto što se ne viđa često na hrvatskoj pozornici. Svojom pričom, talentom i karizmom prošao je dalje u natjecanju, a publika će ga zasigurno pamtiti kao “onog zombija” koji je preplašio Maju i istovremeno osvojio srca gledatelja.

Novosti o Supertalentu donosi ti Telemach

