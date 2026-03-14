Čovjek ispred profita: Velikodušna gesta našeg travel blogera zbog napetosti na Bliskom istoku

Dok je eskalacija sukoba na Bliskom istoku izazvala kaos u zračnom prometu i zabrinutost među putnicima diljem svijeta, Kristijan Iličić oduševio je mnoge gestom prema svojim putnicima.

Naš travel influencer Kristijan Iličić u jeku nagle eskalacije sukoba na Bliskom istoku, donio je brzu odluku kojom je zaštitio svoje putnike.

Naime, samo nekoliko dana prije početka sukoba na Bliskom istoku grupa putnika iz njegove turističke agencije otputovala je na Filipine. Povratak je bio planiran letom preko Dohe, no nakon što su se počele zatvarati zračne luke u regiji postalo je jasno da bi situacija mogla postati ozbiljan problem.

Kristijan Iličić na Instagramu - 5 Foto: Instagram

''Originalno smo im kao agencija bukirali let preko Dohe, no kako je krenuo rat bilo mi je više nego jasno da će taj let biti odgođen'', objasnio je Iličić.

Iako su aviokompanije agencijama slale obavijesti da će se više informacija znati tek nekoliko dana prije planiranog leta, Iličić je odlučio reagirati odmah.

''Aviokompanije su slale obavijest agencijama da će se više znati tri dana prije planiranog leta i da će se prilagođavati situaciji. Uglavnom je to bila i politika agencija – da se čeka i vidi. Međutim, godine putničkog iskustva i kriznih situacija u kojima sam znao biti u meni su razvile nepogrešiv instinkt kako djelovati i taj sam instinkt odmah poslušao'', rekao je.

Kristijan Iličić na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Isplivala je prva zajednička fotografija osuđenog pedofila i princa Andrewa

Dodaje kako je vrlo brzo postalo jasno da čekanje nije opcija.

Bilo je jasno da tu nemamo što čekati. Jasno je bilo da će se letovi brzo popuniti i da će cijene karata otići u nebo. Zato smo mi u Nomadik Travelu odmah odreagirali. Osigurali smo našim putnicima povratak na isti datum kako je bilo planirano u programu putovanja, ali ne preko Dohe, već preko Pekinga.''

Nova ruta povratka bila je Manila – Peking – Istanbul – Zagreb, a cijena takvog putovanja bila je iznimno visoka.

''Sam povratak iz Manile preko Pekinga i Istanbula za Zagreb iznosio je više od tri tisuće eura po osobi, no taj trošak nije pao na naše putnike. Od samog osnutka Nomadik Travela imali smo vrlo čvrsto pravilo da je dobrobit i sigurnost naših putnika na prvom mjestu i da nećemo prvo gledati profit pa onda čovjeka, već obrnuto.''

Kristijan Iličić na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Putnici su, uz sigurni povratak kući, dobili i neočekivani bonus – slobodan dan u Pekingu.

''Tamo su još kao bonus dobili slobodan dan pa su išli vidjeti kineski zid i kineski grad.''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Novog šampiona Formule 1 prije utrke karijere ostavila djevojka, koja je isto ljubiteljica adrenalina

Iličić je podsjetio i da ovo nije prvi put da njegova agencija u kriznim situacijama preuzima dodatne troškove kako bi zaštitila putnike.

''Upravo zato smo svojedobno grupu u Venezueli, kad je bio otkazan redovni let, osigurali dva privatna aviona da ipak dođu do Angelovog slapa. Upravo zato smo, kad je bio otkazan let za Socotru iz Abu Dhabija, osigurali let iz Jeddaha. I trošak nikad nije pao na putnike.''

Kristijan Iličić na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Otkrio je i simpatičan detalj s nedavnog putovanja na Filipine.

''Moram priznati, ova grupa koja je sada bila na Filipinima ozbiljno je navijala za to da ‘zapne’ tamo nešto duže – toliko im je bilo lijepo'', rekao je kroz osmijeh.

Na kraju je poslao i poruku razumijevanja za cijelu turističku industriju koja se trenutačno suočava s velikim izazovima.

''Molim ljude da budu malo blaži prema turističkim agencijama. Vjerujte mi, ovo je za njih kriza svih kriza i nezamisliv trošak. Svi se sada prilagođavaju situaciji najbolje što mogu.''

Kristijan Iličić na Instagramu - 6 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Usred borbe s karcinomom našoj bivšoj misici stigao razlog za sreću, sve je podijelila s pratiteljima!

Unatoč trenutnoj neizvjesnosti, Iličić poručuje kako njegova agencija nastavlja planirati buduća putovanja.

''Mi ćemo i dalje normalno planirati putovanja i uvijek ćemo jamčiti sigurnost putnika i učiniti sve da iskustvo bude pozitivno.''

S Kristijanom je u siječnju ove godine putovala i bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, i to na Antarktiku.

Kolinda Grabar-Kitarović na Antarktici - 8 Foto: Instagram

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Sportski grudnjak i hlačice u prvi su plan stavili raskošne obline zamamne novinarke

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Koja priča stoji iza neobičnog imena pjevačice koja je na Dori završila spletom okolnosti?