Najpoželjniji holivudski neženja na korak je do zlatnog kipića zbog ove zahtjevne uloge

Od televizijskih početaka do oscarovske pozornice, Michael B. Jordan danas stoji među najvećim favoritima filmske sezone Oscara.

Michael B. Jordan ove je godine ostvario jedan od najvećih trenutaka svoje karijere – nominiran je za Oscara za najboljeg glumca za ulogu u filmu ''Sinners''.

Dodjela prestižne filmske nagrade održat će se u noći s nedjelje na ponedjeljak, s 15. na 16. ožujka.

Michael u filmu tumači dvostruku ulogu blizanaca. Kritičari se slažu da je riječ o jednoj od najzahtjevnijih i najboljih izvedbi njegove karijere.

U središtu priče su identični blizanci Elijah Smoke i Elias Stack Moore. Oni se vraćaju u rodni grad s nadom da otvore juke joint — glazbeni klub koji bi trebao postati utočište zajednice. Međutim, njihovu viziju ubrzo prekida misteriozna i nadnaravna prijetnja — sile koje kombiniraju horor vampira s teškim temama iz stvarne prošlosti.

Rođen 9. veljače 1987. u Santa Ani u Kaliforniji, a odrastao u Newarku, Michael Bakari Jordan karijeru je započeo na televiziji. Publika ga je prvi put ozbiljnije primijetila u hvaljenoj seriji ''The Wire'', a zatim i u sportskim dramama poput ''Friday Night Lights''. Ipak, pravi filmski proboj dolazi 2013. godine s potresnom dramom ''Fruitvale Station'', gdje je njegovu snažnu i emotivnu izvedbu pohvalila i publika i kritika.

Globalnu slavu donijele su mu blockbuster uloge – kao Adonis Creed u uspješnoj franšizi ''Creed'', gdje je naslijedio nasljeđe Rockyja Balboe, te kao kompleksni negativac Erik Killmonger u Marvelovom hitu ''Black Panther''. Upravo je Killmonger postao jedan od najhvaljenijih stripovskih antagonista posljednjih godina.

Jordan nije ostao samo pred kamerama. S filmom ''Creed III'' (2023.) debitirao je kao redatelj, pokazujući da želi graditi dugoročnu karijeru i iza kamere. Osnivač je i produkcijske kuće Outlier Society, koja promovira raznolikost i inkluzivnost u filmskoj industriji.

Nominacija za Oscara za ''Sinners'' dolazi kao logičan nastavak karijere obilježene snažnim, fizički i emocionalno zahtjevnim ulogama. Hoće li upravo ova uloga Michaelu B. Jordanu donijeti i njegov prvi zlatni kipić, ostaje za vidjeti.

Michael je poznat je po tome što privatni život drži relativno diskretnim. Bio je u vezi s modelom Lori Harvey, a često je u medijima i zbog modnog stila te statusa jednog od najpoželjnijih hollywoodskih neženja. Magazin People proglasio ga je 2020. godine i najseksepilnijim muškarcem na svijetu, a njegov stil i javni nastupi redovito privlače pažnju modnih kritičara.

Podsjetimo, film ''Sinners'' oborio je rekord Oscara te je ove godine nominiran u čak 16 kategorija.

