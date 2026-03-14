Kako uopće izgleda impresivno kazalište u kojem se održavaju Oscari?

Svake godine milijuni gledatelja prate dodjelu Oscara i glamur koji dolazi s najvažnijom filmskom večeri na svijetu, no rijetko se govori o samom mjestu gdje se sve odvija, impresivnom Dolby Theatreu u srcu Hollywooda.

Dodjela Oscara svake godine okuplja najveće zvijezde svjetske filmske industrije, ali osim glamura na crvenom tepihu, mnoge zanima i mjesto na kojem se sve odvija. Riječ je o Dolby Theatreu u Hollywoodu, jednom od najpoznatijih kazališno-event prostora na svijetu i službenom domu Oscara već više od dva desetljeća.

Dolby Theatre nalazi se na poznatom Hollywood Boulevardu u Los Angelesu, unutar kompleksa Ovation Hollywood. Dvorana može primiti oko 3.300 gledatelja, a projektirana je upravo za velike televizijske produkcije poput dodjele Oscara.

Pogledaji ovo Preporuke Stvorio je život iz mrtvila, a otvorio pitanja o smislu postojanja

Pozornica je jedna od najvećih u Sjedinjenim Američkim Državama – široka je oko 34 metra, dok joj dubina doseže gotovo 18 metara, što omogućuje spektakularne scenografije, orkestar i brojne izvođače koji svake godine sudjeluju u ceremoniji.

Zanimljivo je da se kazalište prilikom otvaranja 2001. godine nije zvalo Dolby Theatre. Tada je nosilo ime Kodak Theatre, po sponzoru Eastman Kodak. Nakon financijskih problema te kompanije, 2012. godine ime preuzima Dolby Laboratories, tvrtka poznata po naprednim audio tehnologijama.

Pogledaji ovo Preporuke Sve o apsurdnoj komediji nominiranoj za Oscara koja je izazvala burne reakcije

Od tada kazalište nosi ime Dolby Theatre i dodatno je opremljeno vrhunskim Dolby zvučnim sustavima, uključujući tehnologije koje osiguravaju iznimnu kvalitetu zvuka tijekom prijenosa uživo.

Jedan od najupečatljivijih dijelova zgrade je veliko ceremonijalno stubište koje vodi prema dvorani. Uz njega se nalaze stupovi na kojima su ispisani svi dosadašnji pobjednici Oscara za najbolji film, čime prostor doslovno postaje svojevrsna kronika filmske povijesti.

Pogledaji ovo Preporuke Ovo je europski film koji je zaradio čak devet nominacija za Oscara!

Iako je najpoznatiji kao dom dodjele Oscara od 2002. godine, Dolby Theatre tijekom godine ugosti i brojne druge događaje. Ondje se održavaju koncerti svjetskih zvijezda, televizijske emisije, finala talent showova, filmske premijere i veliki korporativni eventi.

Pogledaji ovo Celebrity Od irskog talent showa do Oscara: Nevjerojatan put glumice iz teške drame ''Hamnet''

Upravo zbog svoje veličine, tehničke opremljenosti i lokacije u srcu Hollywooda, Dolby Theatre ostaje jedno od najvažnijih mjesta svjetske zabavne industrije – pozornica na kojoj se svake godine ispisuju nove stranice filmske povijesti.

Inače, u ulici u kojoj se nalazi Dolby Theatre nalazi se i Holivudska staza slavnih, pločnik poznat po zvijezdama s imenima slavnih lica.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Sportski grudnjak i hlačice u prvi su plan stavili raskošne obline zamamne novinarke

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Koja priča stoji iza neobičnog imena pjevačice koja je na Dori završila spletom okolnosti?