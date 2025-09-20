Jeste li čuli za ovog mladića koji je svojim odvažnim outfitom privukao sve poglede na špici?

Luka Novaković Bobanac prošetao je zagrebačkom špicom i privukao sve poglede prolaznika.

Ovog vikenda na sunčanoj zagrebačkoj špici pažnju prolaznika privukao je Luka Novaković Bobanac, mladi Zagrepčanin koji je svojim odvažnim outfitom izazvao mnoštvo komentara.

U širokim trapericama do ispod koljena, bijeloj oversized majici, crvenoj kravati i upečatljivom lančiću s velikim zlatnim znakom dolara, Luka je pokazao da mu nimalo ne nedostaje samopouzdanja.

Luka Novaković Bobanac - 3 Foto: Marko Seper/Pixsell

No, iza zanimljivog street style izdanja krije se i jednako zanimljiva priča.

Luka, poznatiji kao BiboTV, je vlasnik obrta TV Entertainment, registriranog u Zagrebu, čija je primarna djelatnost oglašavanje i promidžba. Njegov poslovni put započeo je 2024. godine, a obrt osim marketinga pokriva i širi spektar usluga – od internetske trgovine pa sve do filmske i video produkcije.

Luka Novaković Bobanac Foto: Josip Moler / CROPIX

Bobanac je i developer računalnih igara.

"Ja bih rekao da je to počelo u osnovnoj školi sa zmijicom na mobitelu, u drugom osnovne kad sam uzeo mamin mobitel. A neke ozbiljnije igrice počeo sam igrati kad sam dobio prvo računalo, u sedmom osnovne, mislim. Igrao sam Minecraft s frendovima i tu je počelo moje gaming-iskustvo'', rekao je, prenosi dnevnik.hr.

Osim što se bavi poslovnim svijetom reklame i zabave, Luka je poznat i publici s filmskog platna. Pojavio se u hrvatskom filmu ''Simon Magus'' (2013.), gdje je tumačio lik Vedranova sina, te u kratkometražnom ostvarenju ''Igrica'' (2016.). Iako se radi o skromnim ulogama, jasno je da Luka njeguje i glumačku stranu svoje karijere.

Luka Novaković Bobanac - 2 Foto: Marko Seper/Pixsell

Više o Luki i tome kako je krenuo u gejming industriju čitajte OVDJE.

