Poslije šest godina vratio se na Supertalent: ''Išlo mi je odlično, a onda mi je korona sve uništila!''

Šest godina nakon što je prvi put stao na pozornicu Supertalenta, slovenski plesač Jernej vratio se u show i dokazao da strast i predanost nikada ne blijede. Njegov emotivan nastup oduševio je žiri i publiku te mu donio prolazak u sljedeći krug.

Na pozornici Supertalenta ponovno se pojavio poznato lice – Jernej, plesni umjetnik koji je hrvatskoj publici već bio poznat iz ranijih sezona showa. Šest godina nakon prvog nastupa, vratio se snažniji, zreliji i, po mišljenju žirija, bolji nego ikad.

Prije svog nastupa Jernej je otkrio da se u međuvremenu njegov život potpuno promijenio.

''Dobio sam i dijete koje sada ima tri godine'', rekao je s osmijehom.

''Moj sin je tek sad počeo shvaćati što ja zapravo radim. Snima moje pokrete, imitira me i to mi je najljepše na svijetu. Moja obitelj mi je uvijek bila najveća podrška''.

Jernej je ispričao i da je njegova plesna karijera započela još u Sloveniji, gdje je kao 21-godišnjak pobijedio u showu Slovenija ima talent.

''Tada sam počeo uživati u tome što radim i učiti djecu. Sve je išlo odlično – dok nije došla korona. Ona mi je sve uništila. Bio sam na vrhuncu, a odjednom na dnu. Nije bilo nastupa, ništa. Ali znao sam da ne smijem odustati od onoga što volim, zato sam se ponovno prijavio na Supertalent''.

Nakon izvedbe, žiri nije skrivao oduševljenje. Martina Tomčić bila je prva koja se javila za komentar:

''E pa, Jernej, ja se ne sjećam da si bio tako dobar prije šest godina! Jako mi se sviđa ovo što radiš. Osim što pokazuješ plesnu vještinu, strašno si izražajan i pričaš priču. Sve si to složio u jedan lijepi, zaokruženi paket''.

Maja Šuput bila je podjednako impresionirana:

''Fantastičan si! Dok si plesao, pitala sam se kako je to uopće moguće – kao da nisi živa osoba, kao da ti je tijelo spojeno na struju! Napajaš se ne znam odakle, ali energija je nevjerojatna!''.

Ni Fabijan Pavao Medvešek nije skrivao koliko je zadivljen:

''Pa stvarno si baš jako dobar. Ništa kod tebe nije ukrašeno – nema plesača, nema efekata, samo ti i glazba. A uspio si napraviti pravo remek-djelo. Svaka čast, dao si se tisuću posto''.

Na kraju se javio i Davor Bilman koji je istaknuo Jernejevu umjetničku zrelost:

''Jako mi se svidjelo kako si nam uspio dočarati razliku između izvrsnog plesača i plesača koji je sazrio. Super ispričana priča, puna emocije i iskustva''.

Publika je Jernejev nastup nagradila dugotrajnim pljeskom, a žiri nije dvojio – Jernej je prošao dalje.

Njegov povratak na pozornicu Supertalenta bio je više od obične točke – bio je to dokaz da se strast i upornost uvijek isplate. Nakon što mu je pandemija privremeno oduzela karijeru, ovaj je plesni umjetnik pokazao da pravi talent nikada ne nestaje – samo čeka svoj trenutak da ponovno zasja.

