17-godišnja influencerica pronađena mrtva, detalji ovog slučaja potresli su javnost

Tijelo 17-godišnje influencerice pronađeno je dva dana nakon njezina nestanaka, a policija je već privela jednog osumnjičenika.

Sedamnaestogodišnja influencerica iz Hondurasa Katherin Mejía Argueta, poznata na TikToku pod imenom ''La Mazorca'', pronađena je mrtva 17. travnja, a slučaj je potresao njezine brojne pratitelje i javnost, piše Daily Mail.

Prema pisanju lokalnog medija El Heraldo, koji prenosi Daily Mail, njezino tijelo pronađeno je na plantaži afričke palme u gradu Tocoa. Navodi se da je pronađena s vidljivim ozljedama na licu i teškim ozljedama vrata.

Katherin Mejía Argueta Foto: TikTok

Nacionalna policija uhitila je 21-godišnjeg muškarca u vezi s ubojstvom, dok se vjeruje da su identificirana još dva osumnjičenika. Prema istim izvorima, Arguetu su 15. travnja otela trojica muškaraca. Policijski povjerenik Wilber Mayes izjavio je da se pretpostavlja da je motiv njezine smrti osveta.

Njezina majka ispričala je za El Heraldo da je toga dana otišla s prijateljem, koji je kasnije rekao da su influencericu tri naoružana muškarca uvukla u automobil.

''Ovo je bol koju nijedna majka ne očekuje. Ovo je teško. Radije biste umrli nego gledali svoju kćer kako tako leži... Nikad nisam mogla zamisliti da će se ovo dogoditi meni'', izjavila je majka influencerice za tamošnje medije.

Inače, Argueta je na TikToku imala više od 20 tisuća pratitelja, a bila je poznata po videozapisima u kojima pleše. Njezina posljednja objava bio je video u kojem pleše na hit Seana Paula iz 2002. godine ''I’m Still In Love With You''. Video je objavljen 15. travnja, na dan kada je, prema navodima, i oteta.

Njezin posljednji TikTok video ima više od 720 tisuća pregleda, dok jedan od najpopularnijih videa na njezinu profilu ima više od 404 tisuće pregleda. U njemu je objavila niz svojih fotografija, uključujući i onu na kojoj pozira na crvenom motociklu.

