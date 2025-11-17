Arena Zagreb postaje pozornica za finale Supertalenta: Spektakl kakav dosad niste vidjeli!

Prvi put u povijesti, finale Supertalenta seli iz studija u zagrebačku Arenu. Zbog velikog interesa, najgledaniji show u Hrvatskoj održat će se pred tisućama gledatelja 21. prosinca.

Publika će prvi put imati priliku uživo pratiti TV spektakl u najvećoj dvorani u zemlji i doznati tko je pobjednik ovog globalnog formata.

Sve ono što se do sada događalo samo u televizijskom studiju seli u… veliku dvoranu!!

"Tako je trebalo uvijek biti zapravo, to je jedna takva manifestacija koja traži takav prostor tako da mislim meni je to normalno", poručila je Vlasta, dok je Patrik kazao: "Svi žele vidjet te neke stvari za koje misle da nisu baš takve kakve su na televiziji i sad će se uvjerit da jesu.

I dok se gledatelji spremaju za spektakl uživo, članovi žirija — još uvijek nisu sigurni je li to san ili stvarnost.

"Znači to je stvarno istina!? Pa ja sam ti rek'o!! Arena, Zagreb!? A dobro doduše ja nisam prvi vjerovao, ali je! Stvarno se događa!", šokirani su članovi žirija Davor Bilman i Fabijan Pavao Medvešek.

Petar i Joke, Martina, Supertalent Foto: Nova TV

A tko vjeruje — zna da nas čeka najveći Supertalent ikad.

"Zvuči nevjerojatno. Evo, toliko smo uzbuđeni, kao da mi nikad nismo bili na Supertalentu, kao da nikad nismo snimali finale. Mislim da će ovo biti toliko spektakularno za nas, za izvođače, za publiku, mislim za samu Novu TV", riječi su Maje Šuput.

Pogledaji ovo Celebrity Zbog čijeg su se koncerta u Zagrebu stvorili redovi za ulaznice i po kiši?

Uzbuđenje nije krio ni voditelj Frano Ridjan: "Pa napokon!! Tamo sam ko doma. Red je da i naši gledatelji uživaju u onome što se događa obično na sportskim terenima, a mi ćemo napraviti da se osjećaju kao da su došli na najveći sportski event, a bit će dio najgledanijeg showa na svijetu tako da.. ja ne mogu dočekat!"

Petar i Joke, Martina, Supertalent Foto: Nova TV

Još nas čekaju dvije audicijske i dvije polufinalne emisije… a onda, veliko finale — 21. prosinca. Emocije, svjetla, publika — sve u jednom.

"Kad ovoliko ljudi, zaista s obitelji, s mužem, ženom, troje djece, svekrvom, jetrvom i ostalim želi doći, to je samo dokaz koliko je to zabavno, koliko je dobro, a u principu oni ne znaju ni koje finaliste će gledati. Znači to nisu ljudi koje će oni doći bodriti, oni će naprosto doći gledati dobar show!", poručuje Maja.

Ali žele doći jer — Supertalent se prati, komentira i doživljava.

Laura Samardžija, Fabijan, Martina Foto: Nova TV

"Odlični su, super su. Ono jučer kad je Fabijan dao zlatni gumb onom dečku, znaaaala sam da će mu dat. Pratimo stalno, da!", riječi su Ivane.

U studiju se traži talent. U Areni — talent postaje spektakl. Spektakl koji će uživo u Areni Zagreb pratiti najveći fanovi popularnog showa Nove TV.

Pogledaji ovo Celebrity Ovakvu je dosad nismo vidjeli: Zabrinjavajuće izdanje pjevačice ne prestaje se komentirati

Pogledaji ovo Celebrity Znate li čija je ovo kći? Tata joj je svjetski moćnik čijeg se prezimena odrekla