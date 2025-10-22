Striptiz show u Supertalentu: ''Evo, Majo, tvoja najdraža potkošulja!''

Uz puno smijeha, energije i šarma, Eros Casanova priredio je pravi show u Supertalentu. Njegov nastup bio je spoj zabave, samopouzdanja i karizme, a žiri je jednoglasno zaključio – ovakav performans se ne viđa svaki dan.

Peti nastup večeri u Supertalentu podigao je temperaturu u studiju. Na pozornicu je stigao Eros Casanova, 33-godišnji izvođač koji je svojom pojavom, samopouzdanjem i energijom odmah privukao pažnju publike i žirija.

Čim se pojavio, atmosfera se zahuktala.

Martina Tomčić se odmah našalila s kolegicom iz žirija i dobacila:

''Evo, Majo, tvoja najdraža potkošulja!''.

Publika se nasmijala, a bilo je jasno da pred njima slijedi nastup koji nitko neće zaboraviti.

Nakon izvedbe, Eros je otkrio kako je zapravo započeo svoj neobičan životni poziv.

“Upoznao sam svoju ženu na autobusnoj stanici''.

Fabijan se zapitao kako netko odluči biti striper.

''Ona je rekla: ‘Idi, lijep si, zgodan si – idi zaradi pare’”, ispričao je Eros.

Njegova žena mu je, kako je još otkrio, s vremenom postala puno više od inspiracije.

''Ona je moj menadžer i ona radi puno mojih poslova, smišlja i moje koreografije koje ja izvodim. Čekamo drugu bebu, ona je u devetom mjesecu trudnoće, imamo jednog todlera koji često ide s nama na probe. Jako puno hvata sve te koreografije i vrlo nam je zanimljivo. Mi to živimo obiteljski, to je dio našeg identiteta''.

Eros je objasnio i što po njemu znači biti uspješan u svom poslu.

''Ako želiš biti striper, trebaš biti neka fantazija – moraš biti malo iznad prosjeka, nešto što bi ljudi htjeli imati, ne nešto što mogu imati svaki dan. Žene reagiraju različito, ali u deset godina nisam imao nikakav problem da bih rekao – moram se ostaviti ovoga.”

Kad je završio svoj performans, žiri je bio i nasmijan i oduševljen.

Maja Šuput prva je progovorila kroz smijeh:

''Ovo je zaista… jako ste zagrijali ovaj studio!''.

Davor Bilman kratko je dodao:

''Casanova, imaš dosta samopouzdanja''.

Fabijan Pavao Medvešek je pohvalio profesionalnost i dojam koji je Eros ostavio.

''Meni je to izgledalo do kraja i svjetski. Mislim da se trebaš baviti s tim''.

A Martina Tomčić je, u svom stilu, zaključila večer duhovitim komentarom:

''Po što si došao, to si dobio. Računovotkinja je vrlo uspješno odradila svoju zadaću, a pritom je nama bilo dobro''.

Publika je Erosa nagradila gromoglasnim pljeskom, a žiri mu je jednoglasno dao prolaz dalje.

Njegov šarm, humor i neobična priča pokazali su da Supertalent ne traži samo glas ili ples – već osobnost, samopouzdanje i iskrenu strast prema onome što radiš.

