Koliko slatko! Enrique Iglesias podijelio video s tromjesečnim sinčićem, dobio ga je s bivšom tenisačicom

Enrique Iglesias i njegova dugogodišnja partnerica Anna Kournikova ponovno su raznježili obožavatelje, ovog puta dirljivim obiteljskim trenutkom koji su odlučili podijeliti s javnošću.

Naime, slavni par je 17. prosinca dobio svoje četvrto dijete, sina kojem su dali ime Romeo. Iako svoj privatni život već godinama uspješno drže podalje od očiju javnosti, s vremena na vrijeme ipak iznenade fanove toplim i intimnim uvidima u svoju svakodnevicu.

U najnovijem videu objavljenom na Instagramu, 50-godišnji pjevač igra se s malenim Romeom u dvorištu, a cijela scena odiše opuštenom, obiteljskom atmosferom. Poseban šarm videu daje i činjenica da su, kako je Enrique otkrio u opisu objave, režiju preuzele njegove kćeri Lucy i Mary, koje su očito vodile glavnu riječ tijekom snimanja.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Fatamorgana ili stvarnost? Spektakularna građevina usred pustinje postala atrakcija zbog koncerata svjetskih zvijezda

Anna Kournikova, 44-godišnja bivša tenisačica, nije skrivala emocije te je u komentarima ostavila nekoliko emotikona srca, dok su se pratitelji ubrzo pridružili čestitkama i oduševljenim reakcijama.

''Znači, još ne hoda, ali već ima supermoći! To su geni Iglesiasovih'', našalio se jedan pratitelj, dok je drugi dodao: ''Za svaki slučaj: nijedna beba nije ozlijeđena tijekom snimanja ovog videa.''

Enrique i Anna zajedno su još od 2001. godine, a uz malog Romea imaju i troje djece – blizance Lucy i Nicolasa te kćerkicu Mary.

Par, poznat po tome što svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, ovakvim objavama rijetko daje uvid u svoju obiteljsku svakodnevicu, što dodatno povećava interes i oduševljenje njihovih obožavatelja.

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako to zvuči kad Brena i Nina Badrić zapjevaju hit Doris Dragović!

Iglesias i Kournikova već godinama uspješno balansiraju između svjetske slave i mirnog obiteljskog života, a ova fotografija još jednom potvrđuje koliko im je obitelj na prvom mjestu.

Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

Enrique Iglesias i Ana Kurnjikova - 16 Foto: Profimedia

Enrique Iglesias i Ana Kurnjikova - 12 Foto: Profimedia

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Nekad i sad Evo kako danas izgleda glumica koja je nekad bila neizostavno lice naših serija!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Zašto svi pričaju o ovoj diplomatkinji? Njezina golišava prošlost uzburkala je Europu

Pogledaji ovo Celebrity Supruga našeg vatrenog pokazala kako krati vrijeme na Floridi do utakmice s Brazilom