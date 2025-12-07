Bilman i Medvešek uoči polufinala Supertalenta otkrili što im nedostaje: "Skupljamo za..."

Davor Bilman i Pavao Fabijan Medvešek zablistali uoči polufinala Supertalenta, a duhovit opis bez čarapa nasmijao je pratitelje.

Član žirija popularne emisije Supertalent, Davor Bilman, i njegov kolega Pavao Fabijan Medvešek privukli su pažnju besprijekorno stiliziranim izdanjem uoči prve polufinalne emisije.

Fotografiju su podijelili na Instagramu, a uz elegantne smokinge – jedan u upečatljivoj zagasito smeđoj nijansi, drugi u zanimljivom uzorku s crnim detaljima, dodatnu dozu humora donio je Bilmanov opis.

"Na putu prema studiju i prvoj polufinalnoj emisiji. Nadamo se da ćemo uskoro skupiti i za čarape. Gledamo se večeras"”, poručio je u duhovitom tonu, aludirajući na to da su obojica pozirali bez čarapa.

Fanovi su odmah reagirali pozitivno, pohvalivši njihov modni odabir i ležerni stav.

"O la la", "Bravo dečki", pisali su.

Prvu polufinalnu večer Supertalenta gledajte večeras u 20:15 na Novoj TV.

