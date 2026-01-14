Nikad iskrenija objava Ane Rucner: "Kako sam prodisala u ovim 40-ima..."

Ana Rucner uoči 43. rođendana iskreno je progovorila o osudi žena, prihvaćanju sebe i slobodi koju je pronašla u četrdesetima.

Na pragu 43. rođendana Ana Rucner otvorila je srce svojim pratiteljima i progovorila o tome koliko su je četrdesete promijenile, i to, kako kaže, nabolje.

Uz video i fotografiju na kojoj pleše u parku slavna violončelistica podijelila je osobnu refleksiju na Instagramu.

"Kako sam prodisala u ovim 40-ima. Kad sam prihvatila jednostavnost koju ustvari oduvijek nosim u sebi! Te da se ne trebam opravdavati nikome. Često sam slušala kako nešto ne smijem jer nije dobro za mene ili kako radim opet nešto krivo?! Pa zatim – šta će ljudi reći – čuvena rečenica! Pa ovo-ono, lijevo-desno... kuku lele. Joj, samo nemoj plesati, malo si premršava ili kontra – fino si se popravila (drugim riječima, opet si slon), imaš celulit, kako si se to obukla i malo-pomalo... počneš im vjerovati, gubiš samopouzdanje i nestaješ.

Posebno ju pogađa to što takve kritike dolaze upravo od onih najbližih.

"I to slušam da prolaze meni mnoge bliske žene?! I to najčešće one samostalne, prelijepe i preposebne! Ma hej, cure moje, lijepe, vrijedne, hrabre – unikat ste. A takve i slične 'komplimente' ćemo ionako do kraja života dobivati – pazi sad – od svojih, često najbližih ljudi. A ja vam kažem – da, sve smo to mi i boli vas predivno dupe. Žene moje, blistajte."

Osim snažnih poruka o samopouzdanju, Ana ima i puno razloga za slavlje. Nedavno je primila prestižnu nagradu Charity Artist of the Year 2025–2026, koju dodjeljuje Shanghai Soong Ching Ling Foundation Beethoven Funds – priznanje za umjetnike koji ostavljaju humanitarni i umjetnički trag.

Ana Rucner iza sebe ima brak s glazbenikom Vladom Kalemberom, od kojeg se razvela 2014. nakon osam godina braka. Zajedno imaju sina Darijana, a bivši supružnici ostali su u prijateljskim odnosima.

