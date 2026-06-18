Znate li da je majka vatrenog Petra Muse također bila naša uspješna sportašica?

Dok Petar Musa niže uspjehe u dresu Vatrenih, malo tko zna da nogometna priča njegove obitelji traje već desetljećima. Naime, majka hrvatskog reprezentativca Jagoda Obradović također je nosila hrvatski grb na prsima.

Petar Musa ponovno je pokazao koliko može biti važan adut hrvatske reprezentacije.

Napadač Vatrenih sinoć se upisao među strijelce u susretu protiv Engleske i još jednom skrenuo pozornost na sebe, no malo tko zna da nogometni talent u njegovoj obitelji nije slučajnost.

Musa zabio Englezima Foto: Getty Images via AFP

Petar Musa Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Naime, Musa je jedinstven slučaj u povijesti hrvatske reprezentacije jer je njegova majka Jagoda Obradović također nosila hrvatski dres. Od 1993. do 1994. godine upisala je pet nastupa za hrvatsku žensku A reprezentaciju te je bila jedna od pionirki ženskog nogometa u Hrvatskoj.

Zahvaljujući tome Petar Musa postao je jedini hrvatski A reprezentativac čija je majka također bila reprezentativka Hrvatske. Taj zanimljiv podatak često iznenadi i najveće nogometne fanove.

Petar Musa Foto: Pixsell/Luka Stanzl

Prema podacima Hrvatskog nogometnog saveza, Jagoda Obradović rođena je 23. kolovoza 1964. godine, a prvi nastup za reprezentaciju upisala je 28. listopada 1993. godine. U nacionalnom dresu odigrala je ukupno pet utakmica.

U jednom od rijetkih medijskih istupa otkrila je kako je igrala na poziciji desnog halfa te tijekom karijere nastupala za Zagreb, Loto, austrijski LUV Graz i Agram. Aktivna je bila sve do 44. godine života.

Petar Musa Foto: Damir Skomrlj

Sam Musa nikada nije skrivao koliko mu znači majčina podrška. Nakon prvih poziva u reprezentaciju isticao je da je upravo ona među najponosnijim osobama zbog njegova uspjeha, ali i da mu je tijekom odrastanja bila najveći kritičar kada je riječ o nogometu.

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Petar Musa i partnerica Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

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