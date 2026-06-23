Tko je najveća zvijezda protivnika Vatrenih? Zbog nogometnih sposobnosti zovu ga Panamski Modrić

Adalberto Carrasquilla, poznat kao Coco, najveća je zvijezda panamske reprezentacije, drugog protivnika Vatrenih na Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska nogometna reprezentacija napeto je iščekivala ogled s Panamom, u čijem kadru se posebno ističe jedno ime – Adalberto Carrasquilla. Međutim, prema posljednjim informacijama, kako piše Gol.hr, 27-godišnji igrač neće biti spreman za važnu utakmicu Vatrenih zbog ozljede.

Veznjak poznat pod nadimkom Coco posljednjih je godina izrastao u najveću zvijezdu panamskog nogometa i igrača oko kojeg se gradi budućnost reprezentacije. Koliko vjeruju u njega, pokazuje i nadimak Panamski Modrić.

Adalberto Carrasquilla - 5 Foto: Profimedia

Carrasquilla je rođen 28. studenoga 1998. godine u Panama Cityju, a odrastao je u skromnoj četvrti La Concepción. Nogomet je bio sastavni dio njegova djetinjstva, no malo tko zna da je prije profesionalne karijere imao još jednu strast – šišanje. Kao tinejdžer je ispred obiteljske kuće uredio mali kutak u kojem je šišao prijatelje i susjede, a ljubav prema brijačkom zanatu zadržao je i danas.

Pogledaji ovo Celebrity Kako su povezani Nives Celzijus i vatreni Marco Pašalić?

Njegov nogometni put započeo je u Tauro FC-u, jednom od najvećih klubova u Panami. Već kao tinejdžer pokazivao je izniman talent, a tehnikom, pregledom igre i kreativnošću brzo je privukao pozornost skauta. Nakon osvajanja domaćih trofeja uslijedio je odlazak u Europu, gdje je nosio dres španjolske Cartagene, prije nego što je karijeru nastavio graditi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Adalberto Carrasquilla - 4 Foto: Profimedia

Pravi iskorak dogodio se u Houston Dynamu, gdje je postao jedan od najboljih veznih igrača MLS-a. Sjajne igre donijele su mu status lidera reprezentacije Paname, a posebno se istaknuo na Gold Cupu 2023. godine kada je svoju reprezentaciju doveo do finala i osvojio nagradu za najboljeg igrača turnira.

Njegove izvedbe nisu prošle nezapaženo ni na kontinentalnoj razini pa je proglašen najboljim nogometašem CONCACAF-a, ostavivši iza sebe neka od najvećih imena sjevernoameričkog nogometa. Početkom 2025. godine napravio je novi korak u karijeri potpisavši za meksički velikan Pumas UNAM, gdje je ubrzo postao jedan od ključnih igrača momčadi.

Adalberto Carrasquilla - 3 Foto: Profimedia

Za razliku od mnogih modernih nogometnih zvijezda, Carrasquilla privatni život drži podalje od reflektora. S Jacky Aguillar, s kojom je u vezi od tinejdžerskih dana, oženio se 2021. te ima dvoje djece, s kojima najradije provodi slobodno vrijeme.

Uoči susreta s Hrvatskom upravo će Coco Carrasquilla biti najveća prijetnja panamske reprezentacije. Njegova sposobnost organizacije igre, mirnoća pod pritiskom i liderske kvalitete čine ga igračem na kojeg će Vatreni morati posebno pripaziti. Za Panamu je on puno više od nogometaša – simbol je generacije koja sanja najveće uspjehe u povijesti svoje reprezentacije.

Više o utakmici Hrvatske i Paname pročitajte OVDJE.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

Pogledaji ovo Clubzone Jure Brkljača objavio pjesmu posvećenu Luki Modriću, poslušajte ''Kapetana''!

Pogledaji ovo Celebrity Dino Jelusić o velikom nastupu svoje karijere i planovima za budućnost: ''Pred 50 tisuća ljudi...''

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.