Jakov Jozinović o videu iz djetinjstva koji je pustio pred prepunom Arenom: ''Dobio sam ga od tete...''

Dvije večeri, jedna Arena i bezbroj emocija. Tako bi se mogla sažeti zagrebačka priča Jakova Jozinovića, mladića koji je u samo nekoliko godina od viralnih videa stigao do najveće hrvatske dvorane. Nekoliko dana prije nastupa objavio je i album. Koja je njemu najdraža pjesma te što na sve kaže obitelj, u idućem prilogu donosi naša Dijana Kardum.

Emocije, suze i ovacije – tako bi se ukratko mogla opisati dva zagrebačka koncerta Jakova Jozinovića.

Mladi je pjevač, nakon prve večeri iz snova, ispisao još jednu stranicu svoje mlade karijere. S 20 godina postao je najmlađi izvođač koji je održao dva koncerta u zagrebačkoj Areni.

Jakov Jozinović - 4 Foto: In Magazin

''Ovo je nešto što sam najviše čekao. Ipak je Arena Zagreb bila moj najveći san i onda je bilo jako čudno dva dana zaredom dolaziti u tu dvoranu i gledati te ljude kako su sretni što su došli i kako me raširenih ruku dočekuju. Najljepša dva koncerta. Sve o čemu sam sanjao. Bogu hvala na ovom ispunjenju i idemo dalje. Predivno.''

Jakov Jozinović - 2 Foto: In Magazin

A taj san dobio je i svoju novu dimenziju — tek nekoliko dana prije Arene Jakov je objavio album prvijenac. Publika je pjesme brzo prepoznala, a neke su već postale dijelom najemotivnijih trenutaka koncerata.

''Raj, zato što nekako vidim da i u ljudima budi emociju, a kad vidim da je njima budi, onda meni još duplo probudi. Još kad vidim da su se jučer ljudi zaručili. Pa majko mila.''

Jakov Jozinović - 1 Foto: In Magazin

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Pozovu li ga mladenci...

''Ako sam slobodan, dolazim. Pa mislim, da se netko zaruči na mom koncertu, to je stvarno privilegija.''

Ali možda i najveća nagrada za njega nije samo publika, nego oni koji su uz njega od početka.

Jakov Jozinović - 5 Foto: In Magazin

''Predobri, ja njih obožavam. Oni dolaze skoro na svaki koncert i doslovno reagiraju kao i ja. Svaki koncert završi i bude: ‘Pa što je ovo bilo? Kako više reagirati na ovo?’ Eno ih, jučer su svi plakali. Sad ću ih sresti opet pa ću ih pitati tko je danas plakao.''

A potpora mu je stigla i od velikih imena glazbene scene. Na pozornici su mu se pridružili Matija Cvek, Aleksandra Prijović, Josipa Lisac i Vesna Pisarović.

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''Jakov je izuzetno talentiran glazbenik prije svega i tu je početak i kraj. Sve rasprave, spekulacije i prepiranja potpuno su nebitni. On je stvarno talentiran glazbenik. To što je tako brzo prešao iz nekih manjih prostora u velike — pa što onda? Na kraju, jedini koji mi pada na pamet je Elvis Presley, koji u svojim počecima nije imao svoje pjesme. Njegovih prvih 300 pjesama nisu bile njegove, nego gospel i blues obrade. Znači, to nije nikakva novost. Ako netko stvarno lijepo pjeva i ima karizmu, a on je definitivno ima, what are we talking about?'', nahvalila ga je Vesna Pisarović.

Jakov Jozinović Foto: Mario Poje/PR

''Neki su mi jako bliski prijatelji, neki su velike legende, kao, primjerice, Josipa Lisac. Mislim da je dolazak Josipe Lisac večeras za mene bio takav vjetar u leđa i takva podrška koja mi nekad možda i fali. Ali mi dođe Josipa Lisac, pa me izgrli, pa me nazove i kaže da se ništa ne brinem.''

Jakov Jozinović - 6 Foto: In Magazin

A da je sve ovo bio dug put, podsjetila ga je i jedna stara snimka — mali Jakov koji već sa šest godina zna što želi.

''Taj video dobio sam od svoje tete prije par tjedana. Ja sam znao za taj video oduvijek, ali ga nikad nisam imao. Vidi se da je mali Jakov sa šest godina želio istu stvar. To nikad nije bilo upitno. Ja sam ponosan na samog sebe što nikad nisam odustao. I stvarno želim biti primjer svima da se doslovno sve može.''

Pozornica je ovog puta bila 360 stupnjeva, što je bilo prilično zahtjevno, pa se putem možda izgubio i koji kilogram.

Jakov Jozinović - 3 Foto: In Magazin

''To i mene zanima. To je trčanje, trčanje i trčanje. Ja u životu nisam više trčao. Sve me boli. Ali vrijedilo je. Arene me najviše umore. Kad ste me pitali kako sam — najbolje ikad, ali Arene su najozbiljnija stvar. Ove 360° pozornice, to je totalno druga priča. Nije isto kad je koncert bina pa publika i kad je publika okolo.''

Dva rasprodana koncerta, jedna Arena i publika koja već traži sljedeći datum. Jakov Jozinović, čini se, više ne lovi snove — nego ih redom ispunjava.

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