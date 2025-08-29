U tijeku su prijave za kviz o Kumovima! Okupite ekipu, evo što je glavna nagrada

U Sinju se 5. rujna održava Kviz o Kumovima, prijavite svoj tim i osvojite glavnu nagradu.

Za najveće fanove serije "Kumovi" stigle su predivne vijesti. Uoči početka nove sezone najavljen je kviz o "Kumovima", i to ni manje ni više nego u Sinju.

U hotelu Alkar 5. rujna s početkom u 19 h odvijat će se zabavni kviz, a ako želite sudjelovati morate ispuniti sljedeće uvjete.

Ako još niste, okupite svoj tim od maksimalno pet članova, označite ih u komentaru na Facebooku "Kumova" ispod sljedeće objave i napišite ime ekipe inspirirano serijom. Najkreativnije ime na kvizu osvaja i posebnu nagradu!

Prijavite se jer mjesta je još malo!

"Kumovi" se na male ekrane vraćaju 1. rujna, a što vas čeka u novim nastavcima saznajte OVDJE.

