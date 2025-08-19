Princeza koja je bila nada Tajlanda sada se bori za život daleko od očiju javnosti

Princeza Bajrakitiyabha bila je glavna kandidatkinja da naslijedi svog oca Ramu X. na tajlandskom prijestolju, no sve se iznenada promijenilo u prosincu 2022. godine.

Tajland je zemlja u kojoj se nerijetko odvijaju političke nestabilnosti, a iste izaziva i njihova kraljevska obitelj. Gotovo dva i pol stoljeća tamo vlada dinastija Chakri, a od 2016. vlada kralj Rama X.

Kontroverzni 73-godišnji vladar i sam je izvor skandala zbog čestih brakova i odricanja djece, a zasad jedini legitimni nasljedni mu je princ Dipangkorn za kojeg se vjeruje da boluje od autizma. Iz tog razloga, mnogi su smatrali kako će na Ramino mjesto jednoga dana doći njegova starija polusestra princeza Bajrakitiyabha Mahidol. Ovaj san je nasilno prekinut 2022. godine, kada je tijekom treniranja svojih pasa pala u nesvijest zbog ranijih problema sa srcem i od tada se ne budi iz kome.

Princeza Bajrakitiyabha - 1 Foto: Afp

Princeza Bajrakitiyabha - 3 Foto: Profimedia

Princeza Bajrakitiyabha je jedino Ramino dijete iz prvog braka, a obrazovanje je stekla u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu, završivši pravo i diplomaciju. Iz tog razloga bila je veleposlanica Tajlanda za Austriju, Slovačku i Sloveniju, dok se nije vratila u ured državnog odvjetnika, a bila je jedna od vodećih osoba u implementaciji UN‑ovih pravila nazvanih "Bangkok Rules" kako bi se osigurali bolji uvjeti za žene u zatvorima.

Pogledaji ovo Celebrity Indira otkrila koliko joj bivši suprug znači i nakon razvoda: "Pobjednički tim se ne mijenja"

Unatoč svim tim postignućima, ostala je neudana – situacija koja se u javnosti povezivala s njenim poslanjem i obiteljskim obavezama, ali i svojom ambicioznom karijerom u javnoj službi.

Princeza Bajrakitiyabha - 5 Foto: Afp

Princeza Bajrakitiyabha - 6 Foto: Afp

Princeza Bajrakitiyabha - 4 Foto: Profimedia

Dana 14. prosinca 2022. godine princeza se srušila dok je šetala pse tijekom vojne obuke, kao posljedica srčane bolesti. Od tada je smještena u bolnicu Chulalongkorn u Bangkoku i već dulje vrijeme u komi. Tajlandska kraljevska obitelj dugo nije htjela davati novosti u vezi svog zdravlja, sve do 15. kolovoza 2025., kada je objavljeno da je princeza u komi dobila ozbiljnu infekciju u krvotoku, zbog čega je liječena antibioticima, dok se istovremeno stabilizira tlak.

Galerija 7 7 7 7 7

Princeza Bajrakitiyabha - 2 Foto: Profimedia

Princeza Bajrakitiyabha nosila je težinu očekivanja, obrazovanja i predanosti javnoj službi. Njezin život simbolizirao je nadu i potencijal da postane prva kraljica Tajlanda u modernom dobu, no njezina teška bolest zaustavila je te aspiracije. Njeno zdravstveno stanje upozorava na krhkost čak i najmoćnijih, dok cijela nacija pritom drži dah.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Zvijezda Little Mixa progovorila o bolnoj prošlosti s bivšim: "Mislila sam da je to normalno..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zar opet? Pjevačica izbjegla novu nesreću na turneji pred tisućama ljudi!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj

Pogledaji ovo inMagazin Mate Bulić ekskluzivno za IN magazin podijelio emotivnu odluku o tijeku svoje karijere