Indira otkrila koliko joj bivši suprug znači i nakon razvoda: "Pobjednički tim se ne mijenja"

Mnogima omiljena Indira Levak ni ovoga ljeta ne prestaje s energičnim nastupima. Njezin raspored je krcat, a pjevačica uživa u svakom trenutku pred publikom.

Na turneji joj se pridružio i bivši suprug Miroslav Levak, s kojim i nakon razvoda održava korektne odnose i poslovnu suradnju.

Indira Levak Foto: Admir Buljubasic / CROPIX

Indira Levak Foto: Instagram

Indira i Miroslav Levak Foto: Instagram

Od najave razvoda prošloga ljeta, bivši supružnici ne prestaju intrigirati svojim prijateljskim odnosom, a koliko su bliski, pokazuju i njihova zajednička putovanja u Portugal i Španjolsku i Indirine društvene mreže gdje još uvijek ima prezime Levak.

"Samo ću reći Miroslav i ja smo tijekom svih ovih godina izgradili jednu sinergiju u poslu, on odlično radi svoj posao, možda i najbolje jer je uistinu snalažljiv, taktičan i ljudi ga vole na terenu jer ima dobru komunikaciju s klijentima. Tu smo sjajan tim i tako će ostati jer pobjednički tim se ne mijenja", ispričala je Indira za Net.hr te time ponovno razjasnila kako između nje i Miroslava postoji dobar odnos.

Indira i Miroslav Levak - 2 Foto: Instagram

Indira Levak i Miroslav Levak Foto: Davorin Visnjic/Pixsell

Indira Levak - 8 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Uoči Porina, Indira je za IN magazin otkrila o odnosu njih dvoje.

"Faza je fantastična! To je jedna fantastična faza između mene i Mireka. Ja i Mirek smo najbolji na svijetu. Ljudi, kao prvo, morate shvatiti da taj čovjek je i moj menadžer, dakle radimo i funkcioniramo i poslovno. Neki dan mi je donio grah kući, skuhao mi igrah, da ne budeš gladna, svaki dan se čujemo deset puta. Sve je u redu! Dvije su adrese, ali sve je u redu", ispričala je tad Indira.

Indira je pratila nastup Meri Andraković u "Tvoje lice zvuči poznato", o čemu više pročitajte OVDJE.

