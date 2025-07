Rodila se kao dječak, pa kao žena ostavila neizbrisiv trag na glazbenoj sceni

Bülent Ersoy nepokolebljiva je diva turske glazbene scene koja je pokazala koliko je promijenila pravila igre mijenjajući sebe.

Turska je posljednjih godina pojam konzervativne zemlje u kojoj se sve više zatomljuju prava LGBTQ+ osoba, zbog čega će se mnogi iznenaditi kako velika zvijezda turske glazbene scene pripadnica ove zajednice.

U Hrvatskoj nema mnogo osoba koje su čule za Bülent Ersoy, čije su majstorske i emotivne interpretacije klasičnih turskih melodija ostavile neizbrisiv trag na glazbeni identitet nacije. Njezino ime je sinonim za autentičnost, raskošni talent, ali i za život obojen dramama, pobunama i senzacijama. a životna priča podsjeća na jedan zanimljiv filmski rasplet koja je mijenjajući sebe mijenjala i pravila igre.

Bülent se rodila 1952. godine kao dječak Bülent Erkoç koji je već od ranih dana počeo s pjevanjem, pokazavši iznimnu glazbenu talentiranost, zbog čega je bilo neminovno školovanje na konzervatoriju u Istanbulu. Kada je stupila na scenu kao tinejdžerka nakon pobjede na jednom natjecanju, uslijedili su koncerti u prestižnim istanbulskim klubovima u kojima je njezin snažan, a istodobno i nježan glas, osvojio publiku.

Bülent je svoju karijeru počela graditi dok je Turska bila na granici političkog kaosa u kojem su se redovito sukobljavali tradicija i modernost. Na sceni je bila androgena figura, istovremeno fascinantna i zabranjena, povezujući klasičnu tursku glazbu i arabesku, elite i narod, moderniste i konzervativce.

No sve se promijenilo nakon državnog udara 1980., kada je nova vojna vlast počela uvoditi zabrane i provoditi represije nad trans osobama. Nakon što joj je država odbila zahtjev da joj prizna ženski identitet i zabranila joj nastupe, Bülent je pokušala samoubojstvo, a kada joj to nije uspjelo, vidjela je to kao znak da se ne smije predati. U Londonu, gdje se preselila 1981., obavila je promjenu spola, istovremeno zadržavši ime "Bülent" kao simbol svoje individualnosti, a zatim je nastavila život i karijeru i Australiji i Zapadnoj Njemačkoj, nikad ne gubeći kontakt s domovinom.

Po okončanju restrikcija krajem 1980-ih, hrabro se vratila i nastavila graditi glazbenu karijeru unutar zemlje. Njezina veličanstvena povratnička turneja i albumi dočekani su s oduševljenjem, ali nije sve bilo tako lako. Isprva je publika bila podijeljena, a na jednom koncertu su je čak ranili jer je odbila pjevati nacionalističku pjesmu.

Njena diskografija obuhvaća više od 30 albuma, uključujući klasične naslove iz 70-ih i 80-ih te recentniji hit "Ümit Hırsızı", kojeg je napisao Tarkan. Dobitnica je prestižnih turskih nagrada, uključujući Altın Kelebek Award za najbolju izvođačicu turske umjetničke glazbe (2008. i 2011.), a 1997. je nastupila u pariškoj Olympiji, oduševivši publiku s orkestrom od čak 50 članova. Zbog cijelog značaja za tursku glazbu, Bülent je dobila nadimak Diva.

Nikad se nije htjela udati niti imati djecu, a u ulozi majke se vidjela samo jednom i to kada je djetetu tadašnjeg partnera skuhala mlijeko s medom. Ni sama nije bila imuna na kontroverze - svađala se s političarima, završavala na sudu zbog optužbe za mito, izričito je zatražila da nitko ne bude na njezinom sprovodu, a država ju je tužila zbog izjave kako nikad ne bi poslala sina u rat. Ipak, s godinama počela je graditi novi, konzervativniji izgled, tako da je prestala nositi provokativne kostime, a u novijim pjesmama je počela isticati vezu s religijom i tradicijom.

Ima i svoje emisije, članica je žirija u popularnim glazbenim natjecanjima gdje je intrigirala javnost zbog svog jezika i frazama poput "iznad savršenog" i "tvoja sestra bi život dala za tebe".

Bülent Ersoy ostaje živuća legenda turske glazbe — umjetnica ne samo izvanrednog vokala i raskošnih nastupa, već i simbol emancipacije i društvene transformacije. Njezina karijera, borbe i život danas pokazuju koliko je glazba snažan glas promjene. Vječno je "Diva" koja je otvorila vrata umjetnosti i slobodi za mnoge koji su došli nakon nje.

