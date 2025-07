Ovako je izgledalo raskošno vjenčanje najboljeg BiH košarkaša u Dubrovniku!

Jusuf Nurkić i njegova supruga Emina prije dvije godine u Dubrovniku su izgovorili sudbonosno da.

Bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić ovih je dana imao velik razlog za slavlje.

Naime, sa suprugom Eminom proslavio je drugu godišnjicu braka, a upravo je to bio povod da na Instagramu objavio nekoliko fotografije s idiličnog vjenčanja koje je bilo u Lijepoj Našoj - točnije u Dubrovniku.

"Ti i ja - ista ekipa, ista ljubav. Idemo dalje, bez kraja", napisao je uz fotke.

Prekrasni mladenci tada su za naš IN magazin otkrili i zašto su baš naš grad na obali odabrali za lokaciju svoga posebnog dana.

''Pa kod nas u BiH žene sve odlučuju, tako da smo se potrudili da ispunimo maksimalno želju od supruge i da bude što ljepše. Dubrovnik i more, sve ovdje je stvarno fenomenalno'', zaključio je Jusuf.

Mladenka je na svadbu stigla u velikom stilu s jahte usidrene odmah podno dubrovačke tvrđave. Lijepa Emina za poseban dan je odabrala vjenčanici s velikim otvorom na dekolteu, čipkom i dugačkim šlepom, a mladoženja se odlučio za klasično crno odijelo, s prslukom, bijelom košuljom i leptir mašnom.

Njihovo vjenčanje okupilo je i brojna poznata lica. Od sportaša, do glumaca, uzvanici su su snimljeni dok su se dotjerani penjali do tvrđave Lovrijenac, gdje je organizirana ceremonija. Glamura nije nedostajalo, a za njega su se posebno pobrinule poznate dame. Lejla Filipović plijenila je poglede u elegantnoj plavoj haljini, dok je Viktorija Rađa odisala elegancijom u jednostavnoj crnoj haljini, čak i unatoč japankama koje je obula dok je šetala do lokacije vjenčanja.

Bio je tu i Goran Bogdan s djevojkom Jovanom Stojiljković, Enis Bešlagić i supruga Sabina, Petar Grašo, Dubravko Šimenc i mnogi drugi. Mladenci su sa svojim uzvanicima slavili i dan prije vjenčanja, na domjenku koji su organizirali na terasi Umjetničke galerije u Dubrovniku.

Jusuf i njegova novopečena supruga Emina prije vjenčanja bili su u dugogodišnjoj vezi, a ona radi kao farmaceutkinja. Košarkaška zvijezda za IN magazin je tada ispričao i što ga je privuklo supruzi.

''Iz Tuzle smo oboje, rođeni, tako da je fino kad sretnete nekog tko vas razumije i imate poštovanje među sobom, to je jedna lijepa priča, nadam se za cijeli život'', rekao je Jusuf svojedobno.

