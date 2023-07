Nezaboravno vjenčanje u Dubrovniku okupilo je brojne zvijezde, pogledajte tko je sve stigao i kakva je bila atmosfera!

Glamurozno vjenčanje bosanskohercegovačke NBA zvijezde Jusufa Nurkića i njegove lijepe odabranice Emine Durić, u Dubrovniku je okupilo brojne zvijezde. Nezaboravan događaj ispunjen ljubavlju i elegancijom, mladenci su podijelili i s IN Magazinom. Našoj Ani Veli otkrili su kako je izgledala njihova veza prije vjenčanja te kako vide zajedničku budućnost.

Najbolji bosanskohercegovački košarkaš i igrač Portland Trail Blazersa, Jusuf Nurkić na Lovrijenac je stigao prije mladenke.

Čemu se veseli u zajedničkom životu i što očekujete u budućnosti?

''Pa ne znam, svi mi govore, što bi meni bilo bolje nego njima, tako da je neka šala sad trenutno, ali veselim se nekom obiteljskom životu, nekoj sljedećoj fazi u životu'', zaključio je Jusuf.

Što vas je privuklo supruzi?

''Iz Tuzle smo oboje, rođeni, tako da je fino kad sretnete nekog tko vas razumije i imate poštovanje među sobom, to je jedna lijepa priča, nadam se za cijeli život'', rekao je Jusuf.

Kako ste se odlučili za Dubrovnik?

''Pa kod nas u BiH žene sve odlučuju, tako da smo se potrudili da ispunimo maksimalno želju od supruge i da bude što ljepše. Dubrovnik i more, sve ovdje je stvarno fenomenalno'', zaključio je Jusuf.

Mladenka je na svadbu stigla u velikom stilu s jahte usidrene odmah podno dubrovačke tvrđave.

Na svadbu su stigle brojne zvijezde, i iz svijeta košarke i iz showbiznisa.

''Ljudi su prijateljski raspoloženi, toliko je znamenitosti koje treba vidjeti, nema dovoljno vremena za sve. Mladencima sam poželio mir, sreću i dug život u blagostanju'', zaključio je bivši košarkaš Roy Rogers.

''Poželim uvijek zdravlje i sreću'', dodao je bivši košarkaš Pau Gasol.

''Prije svega potomke, ono što se najviše želi mladim ljudima, njemu uspješan nastavak sportske karijere i da svi zajedno uživamo u prekrasnom ambijentu grada Dubrovnika'', nadovezao se Dubravko Šimenc.

''Mi smo njima poželjeli, ako Bog da, da u zdravlju, sreći i veselju dočekaju i praunučad, da i njih njihova djeca i unuci obraduju kao što su oni nas obradovali. Ja mislim da su oni nama poklonili dva prekrasna dana u Dubrovniku, ejdno predivno vjenčanje, koje mi nismo mogli imati kad smo bili tako mladi'', zaključio je Enis Bešlagić.

Večer uoči vjenčanja društvo je slavilo na ekskluzivnoj zabavi.

''Zabava je bila izvrsna, Emina nije ništa propustila. Sve je bilo savršeno, izvrsno smo se proveli. Stigli smo iz SAD-a. Nema boljeg od Emine i Jusufa'', izjavio je Gary Scharf, financijski menadžer.

''Lijepa priča da netko s 14 godina ode u svijet iz okoline Tuzle i napravi takvu karijeru i onda se vrati. To nije pitanje svadbe gdje će te vi to napraviti, naravno da odaberete najljepši grad na svijetu, ali s druge strane, on je veliki humanitarac, tako da mislim da je on zaslužio da se i njemu oda priznanje za sve, i nas je počastio, tako da hvala mu'', zaključio je Enis.

A evo što je Jusuf rekao o emocijama i gostima koji su stigli.

Nekako smo mislili da će doći i menadžer i Adele, svi su tu skoro, ne smijem o imenima, koji nisu mogli, nisu mogli, ali moji suigrači i ljudi iz kluba su tu'', zaključio je Jusuf.

Adele nismo vidjeli, ali sigurni smo da je partnerica Jusufova menadžera imala za to jako dobru ispriku. Uostalom, ovako bajkovito vjenčanje, organizirano s toliko pozornosti za svaki detalj, ne događa se svaki dan. Mladencima mnogo sreće u zajedničkom životu.

