Vjera koja okuplja naciju! Najveći duhovno-glazbeni spektakl ponovno u Areni Zagreb

"Progledaj srcem" vraća se 2026. u Arenu Zagreb, a donje tribine rasprodane su mjesecima unaprijed, potvrđujući status ovog događaja kao duhovno-glazbenog spektakla koji nadilazi koncert.

Mnogi su odlučili svoja mjesta za novo izdanje najvećeg duhovno-glazbenog događaja u ovom dijelu Europe osigurati na vrijeme. Tako su mjesecima prije održavanja donje tribine za "Progledaj srcem" već rasprodane. U organizaciji Laudato televizije novo izdanje održat će se 16. svibnja 2026. u Areni Zagreb.

Ksenija Abramović, direktorica i glavna producentica, istaknula je kako “Progledaj srcem” već godinama nadilazi okvire glazbenog događanja i prerasta u snažno svjedočanstvo vjere i zajedništva.

"Presretni smo i zahvalni Bogu što su donje tribine Arene već rasprodane! Polovica dvorane već je ispunjena, a zanimanje ne prestaje rasti. Brojni ljubitelji suvremene duhovne glazbe dolaze iz svih dijelova Hrvatske i Europe – pojedinci, cijele obitelji, kao i čitavi busevi iz župa i zajednica. 'Progledaj srcem' već godinama je istinsko zajedništvo vjere, ljubavi i radosti, i s radošću iščekujemo sve što će nam donijeti susret 2026. godine."

"Progledaj srcem" događaj je za koji se ulaznice prodaju od trenutka najave novog datuma, ove godine u rekordnom roku rasprodane su donje tribine, a parter je pri kraju kapaciteta. Iz godine u godinu brojni ljubitelji duhovne glazbe iz Hrvatske i inozemstva ovo događanje ne propuštaju, kao i oni novi koji dolaze kako bi i oni uživali u vrhunskoj glazbenoj produkciji, izvedbama, molitvi, slavljenju i zajedništvu.



I ove godine posjetitelje očekuje bogat duhovni i glazbeni program, nadahnjujući nagovori i izvedbe najpoznatijih pjesama suvremene kršćanske glazbe uz mnoga iznenađenja koja će ljestvicu dosadašnjih vrhunskih izdanja podignuti još više.

"Progledaj srcem" događaj je koji godinama ispunjava rasprodane dvorane, arene pa i stadion, onaj o kojem izvještavaju domaći i inozemni mediji, a društvene mreže danima gore od emocija, videa i svjedočanstava.

Pripremite se za večer molitve, slavljenja, zajedništva i radosti koju ne ćete zaboraviti!

